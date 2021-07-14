Верховная Рада переименовала День защитника Украины
Источник:24 канал
Верховная Рада поддержала законопроект, который предусматривает переименование Дня защитника Украины. Соответствующую инициативу поддержали 317 народных депутатов.
Отныне государственный праздник будет называться День защитников и защитниц Украины. Его по-прежнему будут отмечать 14 октября.
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Почему праздник переименовали
Авторы законопроекта убеждены, что название праздника День защитника Украины не полностью передает его суть и содержание. Все из-за того, что государство защищают не только мужчины, но и женщины.
В то же время в пояснительной записке говорится о том, что переименование будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов на военной службе.Справка. День защитника Украины отмечается с 2014 года. Уже с 2015 года он является выходным.
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