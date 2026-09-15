Верховная Рада поддержала увольнение генерального прокурора Руслана Кравченко

Парламент уволил Руслана Кравченко от должности Генерального прокурора Украины. Соответствующую инициативу поддержали 317 народных депутатов.

Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады.

Что известно об увольнении Кравченко?

15 сентября Верховная Рада проголосовала за увольнение Кравченко. Ранее президент Украины внес соответствующий законопроект в парламент.

За отставку проголосовали 317 депутатов. Не голосовали только 23 народных избранника.

Накануне профильный комитет Верховной Рады поддержал представление об отставке генерального прокурора Руслана Кравченко. Решение было принято единогласно.

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Напомним, скандал вокруг главы ведомства усилился после его заявлений о подписании подозрения руководителю НАБУ и человеку, связанному с главой САП. В антикоррупционных органах эти действия назвали системным давлением на их независимость.

Противостояние обострилось после операции "Карфаген", в ходе которой НАБУ и САП разоблачили преступную организацию в Офисе генпрокурора. По данным НАБУ, ее участники прикрывали деятельность мошеннических колцентров и получали за это неправомерную выгоду.

Отметим, что народный депутат Ярослав Юрчишин заявил, что после отставки генпрокурора Руслана Кравченко нужно изменить подход к назначению его преемника. Фракция "Голос" потребует рассмотрения законопроекта №15343, предусматривающего прозрачный конкурсный отбор кандидатов с проверкой их добродетели, профессионализма и независимости.

По словам Юрчишина, окончательное решение о кандидатуре, как и предусматривает Конституция, будет оставаться за президентом, однако в него должны попадать только отобранные на конкурсе специалисты. Депутат подчеркнул, что подобная процедура может стать важным шагом к изменению системы назначений и усилению независимости будущего генпрокурора.