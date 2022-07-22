медведев и захарова – в списке: в Раде предлагают наложить санкции на топ-чиновников из россии

Верховная Рада Украины предложила ввести санкции против российских чиновников. В списке дмитрий медведев, мария захарова, вододин и герасимов.

Соответствующую информацию обнародовали в проекте постановления Рады 21 июля. В этот же день санкции против россии ввел Европейский Союз.

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Рада предлагает ввести санкции против россиян

Верховная Рада Украины предложила одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению санкций по определенному списку лиц. Предварительно там фигурирует ориентировочно 3600 россиян. Среди них:

мария захарова – доверенное лицо кандидата в президенты владимира путина. Была одним из тех, кто обеспечил переизбрание путина, проводящего агрессивную политику против Украины с 2014 года, на неконкурентных президентских выборах 18 марта 2018;

– доверенное лицо кандидата в президенты владимира путина. Была одним из тех, кто обеспечил переизбрание путина, проводящего агрессивную политику против Украины с 2014 года, на неконкурентных президентских выборах 18 марта 2018; дмитрий медведев – член совета безопасности, который дает советы и координирует вопросы национальной безопасности, і который участвовал в формировании агрессивной политики российского правительства, угрожающей территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины;

– член совета безопасности, который дает советы и координирует вопросы национальной безопасности, і который участвовал в формировании агрессивной политики российского правительства, угрожающей территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины; александр беглов и вячеслав вододин – члены совета безопасности, который дает советы и координирует вопросы национальной безопасности, участвовавшие в формировании агрессивной политики российского правительства, угрожающей территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Следует также отметить, что в списке, кроме членов совбеза и топ-чиновников, также есть:

должностные лица минобороны;

депутаты госдумы;

сотрудники правоохранительных органов и центробанка;

а также губернаторы, региональные чиновники;

публичные личности и пропагандисты.

Последние санкции против россии

21 июля Евросоюз утвердил 7 пакет санкций, предусматривающий ограничение в отношении 57 россиян. В списке мэр москвы сергей собянин, первый заместитель премьер-министра россии андрей белусов, актеры владимир машков и сергей безруков, дочь главы "транснефти" николая токарева майя болотова и другие юридические и физические лица.

Также утвержденный 7 пакет санкций ЕС содержит запрет на покупку, импорт и трансфер золота (в частности, ювелирных изделий) из россии.

Кроме того, новые санкции против россии готовит Великобритания. Среди прочего они запретят импорт нефти и угля из россии.

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