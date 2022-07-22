медведев и захарова – в списке: в Раде предлагают наложить санкции на топ-чиновников из россии
22 июля 2022 , 01:52Читати новину українською
Верховная Рада Украины предложила ввести санкции против российских чиновников. В списке дмитрий медведев, мария захарова, вододин и герасимов.
Соответствующую информацию обнародовали в проекте постановления Рады 21 июля. В этот же день санкции против россии ввел Европейский Союз.
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Рада предлагает ввести санкции против россиян
Верховная Рада Украины предложила одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению санкций по определенному списку лиц. Предварительно там фигурирует ориентировочно 3600 россиян. Среди них:
- мария захарова – доверенное лицо кандидата в президенты владимира путина. Была одним из тех, кто обеспечил переизбрание путина, проводящего агрессивную политику против Украины с 2014 года, на неконкурентных президентских выборах 18 марта 2018;
- дмитрий медведев – член совета безопасности, который дает советы и координирует вопросы национальной безопасности, і который участвовал в формировании агрессивной политики российского правительства, угрожающей территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины;
- александр беглов и вячеслав вододин – члены совета безопасности, который дает советы и координирует вопросы национальной безопасности, участвовавшие в формировании агрессивной политики российского правительства, угрожающей территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Следует также отметить, что в списке, кроме членов совбеза и топ-чиновников, также есть:
- должностные лица минобороны;
- депутаты госдумы;
- сотрудники правоохранительных органов и центробанка;
- а также губернаторы, региональные чиновники;
- публичные личности и пропагандисты.
Последние санкции против россии
- 21 июля Евросоюз утвердил 7 пакет санкций, предусматривающий ограничение в отношении 57 россиян. В списке мэр москвы сергей собянин, первый заместитель премьер-министра россии андрей белусов, актеры владимир машков и сергей безруков, дочь главы "транснефти" николая токарева майя болотова и другие юридические и физические лица.
- Также утвержденный 7 пакет санкций ЕС содержит запрет на покупку, импорт и трансфер золота (в частности, ювелирных изделий) из россии.
- Кроме того, новые санкции против россии готовит Великобритания. Среди прочего они запретят импорт нефти и угля из россии.
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