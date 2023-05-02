Рада поддержала законы о работе ВВК: какие изменения и упрощения для военных предлагают

2 мая Верховная Рада проголосовала за ряд важных документов для Украины. В частности, нардепы согласовали поправки к законам о работе ВВК.

Медицинские силы в первую очередь занимаются спасением жизни и здоровья. Однако масштабы войны поставили медицинскую систему перед новыми вызовами, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

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Что предполагают изменения

Все, что можно упростить, мы упрощаем. Однако до нуля упростить процедуры невозможно, ведь они прописаны в законах,

– подчеркнула Маляр.

В то же время она добавила, что правки значительно усовершенствуют работу военно-врачебных комиссий и вопросов оформления документов для лечения военнослужащих.

Изменения, в частности, предполагают:

дополнение перечня учреждений здравоохранения, где могут создаваться ВВК, учреждениями здравоохранения сектора безопасности и обороны;

предусмотрение возможности создания военно-врачебных комиссий при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

усовершенствование вопросов оформления военным справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) как по результатам проведения соответствующего расследования (служебного или специального), так и без его проведения.

упрощение процедуры реализации выводов ВВК о предоставлении отпуска для лечения по болезни и о непригодности к военной службе.

Маляр отметила, что несколько министерств работают над тем, чтобы по максимуму упростить работу медицинских сил. В частности, скоро обещают цифровизировать работу ВВК и создать электронный документооборот.

Что этому предшествовало