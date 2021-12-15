Верховная Рада приняла закон об авторском праве

Парламентарии 15 декабря одобрили изменения в закон "Об эффективном управлении имущественными правами в области авторского права". Документ поддержали 253 нардепа.

Как голосовали политики

Против внесения изменений в закон выступили 8 парламентариев. Воздержались – 43.

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Целью закона является разблокирование деятельности организаций коллективного управления в сферах публичного исполнения и публичного оповещения музыкальных недраматических произведений. А также избежать негативных последствий прекращения уплаты роялти для украинских и мировых художников,

– говорится в сообщении.

Что предусматривает закон №5572

Документ разрешает зарегистрированным организациям коллективного управления осуществлять добровольное управление имущественными правами правообладателей. Кроме того они должны заключить договор с пользователями на условиях тарифа.

Эти условия будет определять организация без применения тарифов касательно произведений, включенных в каталог. Однако не дольше 60 дней со дня публикации на официальном сайте учреждения объявления об установлении тарифа в соответствующей сфере по результатам согласования путем переговоров или определенного судом.

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Крупнейшая в мире музыкальная компания "Юниверсал" может подать в суд на Украину с требованием возместить потери из-за невыполнения обязательств, прописанных в договоре об ассоциации с ЕС. Речь идет об обязанности реформировать коллективное управление и сбор роялти авторов, которых представляет компания.

Полный текст публикации телеграм-канала Верховной Рады:

Принят Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" по обеспечению сбора дохода от прав организациями коллективного управления (№ 5572).

Целью Закона является разблокирование деятельности организаций коллективного управления в сферах публичного исполнения и публичного оповещения музыкальных недраматических произведений, избегание негативных последствий прекращения уплаты роялти для украинских мастеров и мирового авторского сообщества.