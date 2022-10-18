Верховная Рада признала Ичкерию временно оккупированной Россией территорией и осудила геноцид чеченцев

Украинский парламент признал Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Россией. Также Верховная Рада осудила геноцид чеченского народа.

За соответствующее постановление проголосовали 287 депутатов. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Рада признала Ичкерию временно оккупированной Россией

Как рассказал Железняк, Верховная Рада Украины поддержала признание Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Россией и осуждение геноцида чеченского народа.

Депутат Алексей Гончаренко считает, что это очень важное решение. По его словам, российский диктатор Владимир Путин уже очень давно пытается поработить чеченский народ, он поставил руководить своего гауляйтера Кадырова, а теперь заставляет чеченцев воевать против украинцев.

Это типичная империалистическая политика России по отношению к другим народам. Россия должна быть деколонизирована, а Ичкерия должна будет свободной. Ранее я подал в Раду постановление о признании независимости Ичкерии. Надо сделать этот шаг и окончательно поставить крест на империалистической политике России,

– сказал Гончаренко.

Кадыров угрожает убийством лидеру чеченцев Закаеву

Рамзан Кадыров призвал убить лидера Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева. Дело в том, что он нервничает из-за формирования чеченского батальона в Украине.

Лидер Чеченской Республики Ичкерия рассказал, что Кадыров понимает, что восстанавливающиеся сейчас в Украине структуры являются прямой угрозой для него и в целом для оккупационного режима.

Напомним, глава правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев рассказывал, что Владимир Путин пытается рассорить кавказские народы. Приказ кадыровцам подавить протестные настроения в Дагестане является одним из способов, которым прибегает российский президент.

По словам Закаева, направляя кадыровцев подавить протестные настроения в Дагестане, Путин продолжает эту политику, начатую еще в 1999 году, когда Россия организовала так называемое нападение чеченцев на Дагестан. Это была стопроцентная провокация ФСБшников, однако дагестанцы "повелись" на нее и начали делать античеченские заявления.

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