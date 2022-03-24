Верховная Рада призвала мир помочь остановить агрессию России против Украины

Уже пятую неделю Украина борется за свою независимость против российских оккупантов. Верховная Рада Украины обратилась к международным организациям, парламентам и правительствам с соответствующим призывом. На заседании 24 марта парламент принял постановление №7188.

Создать бесполетную зону над Украиной, усилить санкции против РФ и Беларуси, безотлагательно предоставить Украине самолеты МиГ-29 и Су-25 и системы ПВО, создать и наполнять средствами Фонд послевоенного восстановления и восстановления Украины, принять заявления о поддержке безотлагательного предоставления Украине статуса государства – кандидат на членство в Европейском Союзе – являются основными моментами в призыве Украины.

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Украинские депутаты призвали представителей ООН, Еврокомиссии, Европарламента, парламенты и правительства государств-членов ЕС, НАТО, международных организаций и их парламентских ассамблей:

Создать бесполетную зону над Украиной.

Правительство Украины просит немедленно принять действенные меры для создания бесполетной зоны над Украиной.

Усилить санкции против России и Беларуси

Принять на уровне национальных парламентов резолюции с требованиями к правительству своих государств усилить санкции против государства-агрессора и террориста Российской Федерации, а также Республики Беларусь. Напомним, что военные до сих пор продолжают активно перемещать российскую и белорусскую технику по территории Беларуси. В частности, ее накапливают вдоль границы с Украиной.

Основные требования:

отказаться от импорта российской нефти, газа, угля и электроэнергии;

запретить торговлю с РФ и РБ;

закрыть порты и воздушное пространство для самолетов и кораблей РФ;

полностью остановить международное транспортное сообщение с РФ;

исключить ее из всех международных и межпарламентских организаций, ассамблей, ассоциаций, международных спортивных федераций;

включить РФ в черный список FATF и исключить из государств-членов FATF;

привлечь виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности к неотвратимой ответственности, включая высшее военно-политическое руководство РФ.

Безотлагательно предоставить Украине самолеты МиГ-29 и Су-25 и системы ПВО

Верховная Рада призывает партнеров безотлагательно передать Украине самолеты МиГ-29 и Су-25, которые есть в наличии у государств-членов НАТО, а также систем противовоздушной обороны (типа "земля-воздух"), в частности С-300 и других подобных систем; увеличение поставок другого современного вооружения.

Международный Фонд послевоенного восстановления и восстановления Украины

Создать и наполнить реальными средствами международный Фонд послевоенного восстановления и восстановления Украины, в том числе за счет конфискации активов и средств РФ, ее физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции из-за вторжения в Украину.

Статус Украины – кандидат на членство в Европейском Союзе

Принять отдельные заявления о поддержке безотлагательного предоставления Украине статуса государства – кандидата на членство в Европейском Союзе.

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