Верховная Рада просит подписать петицию в НАТО

27 февраля 2022 , 13:11
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Источник:

Верховная Рада Украины

Украина уже четвертый день борется с российскими оккупационными войсками, которые пришли забирать нашу землю. Нам нужна серьезная поддержка партнеров, а особенно НАТО.

Именно поэтому Верховная Рада Украины просит всех подписать соответствующую петицию. Народ Украины просит помощи.

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Что выражают в петиции

Нам нужна помощь Альянса в четырех ключевых вопросах. Говорится о:

  • закрыть воздушное пространство над Украиной;
  • ввести в Украину миротворческие войска НАТО;
  • оказать военную помощь Киеву;
  • поддержать украинский народ, как это сделали в Израиле.

24 февраля Россия начала полномасштабную войну с Украиной. Гибнут люди, разрушается инфраструктура и важные стратегические объекты. Этот ад нужно остановить,
 – говорится в петиции Совета.

Подписать петицию.

 

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Автор: Оксана Княжик