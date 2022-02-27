Верховная Рада просит подписать петицию в НАТО

Украина уже четвертый день борется с российскими оккупационными войсками, которые пришли забирать нашу землю. Нам нужна серьезная поддержка партнеров, а особенно НАТО.

Именно поэтому Верховная Рада Украины просит всех подписать соответствующую петицию. Народ Украины просит помощи.

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Что выражают в петиции

Нам нужна помощь Альянса в четырех ключевых вопросах. Говорится о:

закрыть воздушное пространство над Украиной;

ввести в Украину миротворческие войска НАТО;

оказать военную помощь Киеву;

поддержать украинский народ, как это сделали в Израиле.

24 февраля Россия начала полномасштабную войну с Украиной. Гибнут люди, разрушается инфраструктура и важные стратегические объекты. Этот ад нужно остановить,

– говорится в петиции Совета.

Подписать петицию.

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