Рада соберется на внеочередное заседание: Гончаренко назвал дату и причину

В Верховной Раде депутаты соберутся на внеочередное заседание несмотря на каникулы. Обсудят Крымскую платформу.

Внеочередное заседание Рады состоится 23 августа. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

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"Депутатам разослали письмо о сборе подписей за созыв внеочередной сессии Рады", – отметил политик.

Основной вопрос – о Крымской платформе

Во время заседания 23 августа в Верховной Раде рассмотрят проект постановления об обращении к западным партнерам. Говорится об усилении международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии России.

Обращение направят в:

Организацию Объединенных Наций;

Парламентскую Ассамблею Совета Европы;

Парламентскую Ассамблею ОБСЕ;

Парламентскую Ассамблею НАТО,

Парламентскую Ассамблею ОЧЭС;

Европейский Парламент;

правительства и парламенты иностранных государств.

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