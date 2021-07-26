Рада соберется на внеочередное заседание: Гончаренко назвал дату и причину
26 июля 2021 , 14:13Читати новину українською
Источник:фейсбук Алексея Гончаренко
В Верховной Раде депутаты соберутся на внеочередное заседание несмотря на каникулы. Обсудят Крымскую платформу.
Внеочередное заседание Рады состоится 23 августа. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.
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"Депутатам разослали письмо о сборе подписей за созыв внеочередной сессии Рады", – отметил политик.
Основной вопрос – о Крымской платформе
Во время заседания 23 августа в Верховной Раде рассмотрят проект постановления об обращении к западным партнерам. Говорится об усилении международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии России.
Обращение направят в:
- Организацию Объединенных Наций;
- Парламентскую Ассамблею Совета Европы;
- Парламентскую Ассамблею ОБСЕ;
- Парламентскую Ассамблею НАТО,
- Парламентскую Ассамблею ОЧЭС;
- Европейский Парламент;
- правительства и парламенты иностранных государств.
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