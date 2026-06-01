Об этом сообщила пресс-служба ЦИК на собственном сайте.

Смотрите также: Минус один нардеп: в Раде сложил полномочия представитель "Голоса"

Чем известен Андрей Левус?

18 мая 2026 года умер народный депутат Украины 9 созыва от партии "Европейская солидарность" Степан Кубив. Его место должен был занять следующий по партийному списку Денис Пятигорец, однако он отказался от мандата.

Поэтому его преемник (номер 29 в списке ЕС) Андрей Левус был признан избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Левус стал известен благодаря своему участию в Революции Достоинства, во время которой был руководитель комендатуры Самообороны Майдана. Впоследствии стал народным депутатом Украины VIII созыва от партии "Народный фронт" (2014-2019), где был председателем подкомитета по вопросам государственной безопасности Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны.

По данным движения Честно, в 2020 году Высший антикоррупционный суд избрал экс-депутату меру пресечения в виде залога более 500 000 гривен. Его подозревали в неправомерном получении средств из бюджета в качестве компенсации за жилье в бытность нардепом. В 2021 году Высший антикоррупционный суд оправдал Левуса по делу, при этом САП обжаловала приговор суда.

Кто такой Николай Давидюк?

Владимир Цабаль был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии “Голос”. Однако в мае этого года он сложил мандат.

Поэтому номер 27 в списке партии Николай Давидюк стал народным депутатом Украины. Он является политологом, блогером и писателем. Написал книги "Как работает путинская пропаганда" и "Как сделать Украину успешной".

Для официальной регистрации народными депутатами Украины Левус и Давидюк должны подать в Комиссию необходимые документы в течение 20 дней. ЦИК примет соответствующее решение не позднее пятого дня после их получения.