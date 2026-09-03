Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады.

Что известно о решении парламента?

Утром 3 сентября Рада приняла решение аннулировать мандаты Андрея Жупанина и Остапа Шипайла. Депутаты поддержали законопроекты № 15 577 и 15 578.

За исключение Шипайла проголосовали 235 законодателей, 2 воздержались и 62 не голосовали. За отзыв мандата Жупанина проголосовали 234 депутата.

Андрей Жупанин родился в Закарпатье в 1989 году. До того, как пойти в политику, работал юристом. В 2019 году стал депутатом IX созыва от партии "Слуга народа".

Был членом Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и председателем подкомитета по вопросам газовой и газотранспортной отрасли и политики газоснабжения. 18 августа этого года подал заявление о сложении мандата.



Андрей Жупанин / Скриншот из видео

Остап Шипайло родился во Львове в 1989 году. Он работал юристом и предпринимателем.

В 2019 году также стал депутатом IX созыва от партии "Слуга народа". Был членом Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и председателем подкомитета по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности.

22 июля 2025 года нардеп поддержал законопроект № 12414, что было направлено на ограничение полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП. 18 августа 2026 года выразил желание сложить мандат.



Остап Шипайло / Фото из соцсетей

Напомним, что 18 августа внефракционная депутат Марьяна Безуглая временно вернулась в состав партии "Слуга народа". Почему она приняла решение вернуться в состав партии, она назвала то, что внефракционный депутат не может созывать ВСК.