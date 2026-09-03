Про це стало відомо під час засідання Верховної Ради.

Що відомо про рішення парламенту?

Вранці 3 вересня Рада ухвалила рішення анулювати мандати Андрія Жупанина та Остапа Шипайла. Нардепи підтримали законопроєкти номер 15 577 та 15 578.

За виключення Шипайла проголосували 235 законодавців, 2 утримались та 62 не голосували. За те, щоб скасувати мандат Жупанина проголосували 234 депутати.

Андрій Жупанин народився на Закарпатті у 1989 році. До того, як піти у політику працював юристом. У 2019 році став депутатом IX скликання від "Слуги народу".

Був членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг та головою підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання. 18 серпня цього року подав заяву про складання мандату.



Андрій Жупанин / Скриншот з відео

Остап Шипайло народився у Львові у 1989 році. Він працював юристом та підприємцем.

У 2019 також став депутатом IX скликання від "Слуги народу". Був членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг та головою підкомітету з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки.

22 липня 2025 року нардеп підтримав законопроєкт № 12414, що мав на меті обмежити антикорупційні органи НАБУ та САП. 18 серпня 2026 року висловив бажання скласти мандат.



Остап Шипайло / Фото з соцмереж

Нагадаємо, що 18 серпня позафракційна депутатка Мар'яна Безугла тимчасово повернулась до складу партії "Слуга народу". Причиною свого рішення вона назвала те, що позафракційний депутат не може збирати ТСК.