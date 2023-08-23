Обязательная отчетность была отменена еще в 2020 году. Закон создаст особый механизм за период неподачи.
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Общество снова увидит расходы партий
За возвращение представления отчетности расходов партий проголосовало 309 нардепов. Законопроект позволит обществу снова контролировать, на что политические силы направляют бюджетные средства. В частности, принятый законопроект включает следующие пункты:
- восстановление представления отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера для парламентских партий;
- установление срока проверки отчетов НАПК;
- регламентирование права партий по своему усмотрению отказаться от денежного взноса до дня подачи отчета;
- особый механизм за период неподачи в течение COVID-19 и действия военного положения.
НАПК будет контролировать соблюдение ограничений по финансированию политических партий. Также оно будет проверять на законность использования бюджетных средств и своевременность представления отчетов. На проверку им дается 90 дней.
На рассмотрение споров по поводу остановки государственного финансирования предоставляется всего 20 дней – то есть процесс ускорится. Парламентские партии должны подать отчеты в течение 90 дней, другие – в течение 120 дней. То есть, первые отчеты можно ожидать до конца февраля следующего года.
С 2020 года политические партии не представляли отчетность. Сначала причиной была пандемия, а впоследствии разрешение продлили из-за военного положения.
Последние важные законопроекты
- В Украине жестко будут наказывать за задержку зарплат. Авторы законопроекта отмечают, что получение зарплаты в полном объеме – конституционное право каждого гражданина.
- В Украине разработают законопроект о военную полицию Украины. Это будет военным формированием с правоохранительными функциями. В частности, она будет заниматься оперативно-розыскной деятельностью и досудебным расследованием военных преступлений (в зонах боевых действий).
- В Раде зарегистрировали законопроект о декриминализацию порно. Пока в Украине запрещено даже хранить личные интимные фото, не говоря об их распространении. Нардепы уверены, что это криминализирует действия, не представляющие угрозу обществу.