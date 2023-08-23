Обязательная отчетность была отменена еще в 2020 году. Закон создаст особый механизм за период неподачи.

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Общество снова увидит расходы партий

За возвращение представления отчетности расходов партий проголосовало 309 нардепов. Законопроект позволит обществу снова контролировать, на что политические силы направляют бюджетные средства. В частности, принятый законопроект включает следующие пункты:

восстановление представления отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера для парламентских партий;

установление срока проверки отчетов НАПК;

регламентирование права партий по своему усмотрению отказаться от денежного взноса до дня подачи отчета;

особый механизм за период неподачи в течение COVID-19 и действия военного положения.

НАПК будет контролировать соблюдение ограничений по финансированию политических партий. Также оно будет проверять на законность использования бюджетных средств и своевременность представления отчетов. На проверку им дается 90 дней.

На рассмотрение споров по поводу остановки государственного финансирования предоставляется всего 20 дней – то есть процесс ускорится. Парламентские партии должны подать отчеты в течение 90 дней, другие – в течение 120 дней. То есть, первые отчеты можно ожидать до конца февраля следующего года.

С 2020 года политические партии не представляли отчетность. Сначала причиной была пандемия, а впоследствии разрешение продлили из-за военного положения.

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