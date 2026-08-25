Об этом сообщил глава ВСК Алексей Гончаренко.

Почему Федорова вызывает ВСК?

Отмечается, что у комиссии есть "очень много вопросов" к экс-главе Минобороны. "Хочется получить на них ответы", – написал Гончаренко.

В тексте обращения речь идет о расследовании возможных фактов нарушения антикоррупционного законодательства Украины.

Соответственно, от Михаила Федорова ожидают "объяснений и показаний в рамках изучения информации о операции "Мидас".



ВСК вызывает Федорова на заседание / Скриншот со страницы Гончаренко

Напомним, ранее Федоров заявил, что Владимир Зеленский должен публично объяснить, был ли он осведомлен о коррупционных делах в правительстве. В то же время Федоров подчеркнул, что лично не получал от президента никаких незаконных распоряжений.

Сам президент недавно, во время общения с журналистами, прокомментировал подозрения, предъявленные сотрудникам Офиса президента по итогам расследований антикоррупционных органов.

Глава государства заявил, что не располагает никакой дополнительной информацией по делу НАБУ, кроме той, которая уже находится в открытом доступе. "Они прекрасно понимают, что я ничем подобным не занимаюсь. И для меня это важно", – резюмировал Зеленский.