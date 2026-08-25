Про таке повідомив очільник ТСК Олексій Гончаренко.
Чому Федорова викликає ТСК?
Зазначається, що комісія має "дуже багато питань" до ексглави Міноборони. "Хочеться отримати на них відповіді", – написав Гончаренко.
У тексті звернення йдеться про розслідування можливих фактів порушення антикорупційного законодавства України.
Відповідно до цього, від Михайла Федорова очікують "пояснень та показань у межах дослідження інформації щодо операції "Мідас".Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
ТСК викликає Федорова на засідання / Скриншот зі сторінки Гончаренка
Нагадаємо, раніше Федоров заявив, що Володимир Зеленський повинен публічно пояснити, чи був він обізнаний про корупційні справи в уряді. Водночас Федоров підкреслив, що особисто не отримував від президента жодних незаконних розпоряджень.
Сам президент нещодавно, під час спілкування з журналістами, прокоментував підозри, оголошені працівникам Офісу Президента після розслідувань антикорупційних органів.
Глава держави заявив, що не володіє жодною додатковою інформацією щодо справи НАБУ, окрім тієї, яка вже є у відкритому доступі. "Вони прекрасно розуміють, що я нічим таким не займаюсь. І для мене це важливо", – резюмував Зеленський.