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      Верховная Рада онлайн: за и против работы в дистанционном режиме

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      Верховной Раде нужно в ближайшее время решить ряд важных вопросов. Поэтому было бы целесообразно перевести работу парламента в условиях карантина в режим онлайн. Впрочем, есть одна преграда.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Валерий Клочок.

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      Для работы парламента онлайн есть существенная проблема. Конституционный суд в 2002 году принял решение, которым исключил заседания парламента дистанционно. Пленарные заседания должны проходить в определенное время и в определенном месте – в помещении Верховной Рады,
      – говорит Валерий Клочок.

      По его словам, парламентариям необходимо принять следующие решения:

      • секвестр госбюджета;
      • принятие так называемого антиколомойского закона, чтобы сделать невозможным возврат в частную собственность национализированных банков;
      • земельная реформа.

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      Как отмечает Клочок, за первый квартал имеем большое недовыполнение госбюджета. Согласно данным Госстата, общая сумма недовыполнения за два месяца 2020 года – более пятидесяти миллиардов гривен. Для сравнения – на конец 2019 года недовыполнение составляло 70 миллиардов гривен. Поэтому имеем шансы получить такое недовыполнение только за первый квартал. Впрочем, по подсчетам эксперта, цифра значительно больше – около ста миллиардов, поскольку налоги были собраны заранее.

      Во-вторых, рассказывает политолог, надо обеспечить работу Верховной Рады, чтобы формировать государственный заказ. В частности – на изготовление лекарств, антисептиков и индивидуальной защиты – масок и перчаток. Сегодня этим занимается частный бизнес активно, а надо, чтобы государство.

      В-третьих, для дальнейшего сотрудничества с МВФ необходимы два закона: открытие рынка земли и так называемый антиколомойський закон. Украине нужно сотрудничество с МВФ, чтобы получить очередной кредитный транш, без которого мы не обойдемся.

      Также надо принять решение по борьбе с контрабандой. Госбюджет, отмечает эксперт, имеет существенный недоучет таможенных платежей. Но именно при условии эффективной работы новой таможни Украины может иметь профицит бюджета.

      Что известно о заседании Верховной Рады в условиях карантина

      • Как ранее заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, Верховная Рада не находится на карантине, депутаты работают в комитетах и ​​готовятся к внеочередному заседанию.
      • Народные депутаты планируют собраться на внеочередное заседание Верховной Рады 28 марта.
      • На нем парламентарии могут рассмотреть введение чрезвычайного положения, но пока политической воли в этом нет. Как сообщили источники 24 канала, в Верховной Раде Украины пока нет необходимого количества голосов на введение чрезвычайного положения.
      • Также нардепы могут рассмотреть возможность работы Рады в режиме онлайн.
      • На сайте Верховной Рады отмечается, что 24-26 марта депутаты привычно будут работать в комитетах, как это и предусмотрено календарем сессии.
      • Напомним, в пяти нардепов подтвержден коронавирус: Сергея Шахова, Сергея Вельможного, Александра Лукашева, Руслана Горбенко и Сергея Рудыка.

      карантин коронавірус
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости политики Бюджет 2020 МВФ Рынок земли
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