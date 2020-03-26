Верховна Рада онлайн: за і проти роботи в дистанційному режимі

Верховній Раді потрібно найближчим часом вирішити низку важливих питань. Тому було б доцільно перевести роботу парламенту в умовах карантину в режим онлайн. Утім, є одна перепона.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валерій Клочок.

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Для роботи парламенту онлайн є суттєва проблема. Конституційний суд у 2002 році ухвалив рішення, яким унеможливив засідання парламенту дистанційно. Пленарні засідання повинні проходити у визначений час і у визначеному місці – в приміщенні Верховної Ради,

– зауважує Валерій Клочок.

За його словами, парламентарям необхідно ухвалити такі рішення:

секвестр держбюджету;

ухвалення так званого антиколомойського закону, щоб унеможливити повернення в приватну власність націоналізованих банків;

земельна реформа.

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Як зазначає Клочок, за перший квартал маємо велике недовиконання держбюджету. Згідно даних Держстату, загальна сума недовиконання за два місяці 2020 року – більше п’ятдесяти мільярдів гривень. Для порівняння – на кінець 2019 року недовиконання складало 70 мільярдів гривень. Тому маємо шанси отримати таке недовиконання лише за перший квартал. Утім, за підрахунками експерта, цифра значно більша – близько ста мільярдів, оскільки податки були зібрані наперед.

По-друге, розповідає політолог, треба забезпечити роботу Верховної Ради, щоб формувати державне замовлення. Зокрема – на виготовлення ліків, антисептиків та індивідуального захисту – масок і рукавичок. Сьогодні цим займається приватний бізнес активно, а треба, щоб держава.

По-третє, для подальшої співпраці з МВФ необхідні два закони: відкриття ринку землі і так званий антиколомойський закон. Україні потрібна співпраця з МВФ, щоб отримати черговий кредитний транш, без якого ми не обійдемося.

Також треба ухвалити рішення щодо боротьби з контрабандою. Держбюджет, наголошує експерт, має суттєві недоврахування митних платежів. Але саме за умови ефективної роботи нової митниці Україна може мати профіцит бюджету.

Що відомо про засідання Верховної Ради в умовах карантину

Як раніше заявив голова парламенту Дмитро Разумков, Верховна Рада не перебуває на карантині, депутати працюють у комітетах та готуються до позачергового засідання.

Народні депутати планують зібратися на позачергове засідання Верховної Ради 28 березня.

На ньому парламентарі можуть розглянути введення надзвичайного стану, але поки політичної волі щодо цього немає. Як повідомили джерела 24 каналу, у Верховній Раді України поки немає необхідної кількості голосів на введення надзвичайного стану.

Також нардепи можуть розглянути можливість роботи Ради у режимі онлайн.

На сайті Верховної Ради зазначається, що 24-26 березня депутати звично працюватимуть у комітетах, як це і передбачено календарем сесії.

Нагадаємо, в п’ятьох нардепів підтверджено коронавірус: Сергія Шахова, Сергія Вельможного, Олександра Лукашева, Руслана Горбенка і Сергія Рудика.

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Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу

