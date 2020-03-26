Верховна Рада онлайн: за і проти роботи в дистанційному режимі
Верховній Раді потрібно найближчим часом вирішити низку важливих питань. Тому було б доцільно перевести роботу парламенту в умовах карантину в режим онлайн. Утім, є одна перепона.
Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валерій Клочок.
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Для роботи парламенту онлайн є суттєва проблема. Конституційний суд у 2002 році ухвалив рішення, яким унеможливив засідання парламенту дистанційно. Пленарні засідання повинні проходити у визначений час і у визначеному місці – в приміщенні Верховної Ради,
– зауважує Валерій Клочок.
За його словами, парламентарям необхідно ухвалити такі рішення:
- секвестр держбюджету;
- ухвалення так званого антиколомойського закону, щоб унеможливити повернення в приватну власність націоналізованих банків;
- земельна реформа.
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Як зазначає Клочок, за перший квартал маємо велике недовиконання держбюджету. Згідно даних Держстату, загальна сума недовиконання за два місяці 2020 року – більше п’ятдесяти мільярдів гривень. Для порівняння – на кінець 2019 року недовиконання складало 70 мільярдів гривень. Тому маємо шанси отримати таке недовиконання лише за перший квартал. Утім, за підрахунками експерта, цифра значно більша – близько ста мільярдів, оскільки податки були зібрані наперед.
По-друге, розповідає політолог, треба забезпечити роботу Верховної Ради, щоб формувати державне замовлення. Зокрема – на виготовлення ліків, антисептиків та індивідуального захисту – масок і рукавичок. Сьогодні цим займається приватний бізнес активно, а треба, щоб держава.
По-третє, для подальшої співпраці з МВФ необхідні два закони: відкриття ринку землі і так званий антиколомойський закон. Україні потрібна співпраця з МВФ, щоб отримати черговий кредитний транш, без якого ми не обійдемося.
Також треба ухвалити рішення щодо боротьби з контрабандою. Держбюджет, наголошує експерт, має суттєві недоврахування митних платежів. Але саме за умови ефективної роботи нової митниці Україна може мати профіцит бюджету.
Що відомо про засідання Верховної Ради в умовах карантину
- Як раніше заявив голова парламенту Дмитро Разумков, Верховна Рада не перебуває на карантині, депутати працюють у комітетах та готуються до позачергового засідання.
- Народні депутати планують зібратися на позачергове засідання Верховної Ради 28 березня.
- На ньому парламентарі можуть розглянути введення надзвичайного стану, але поки політичної волі щодо цього немає. Як повідомили джерела 24 каналу, у Верховній Раді України поки немає необхідної кількості голосів на введення надзвичайного стану.
- Також нардепи можуть розглянути можливість роботи Ради у режимі онлайн.
- На сайті Верховної Ради зазначається, що 24-26 березня депутати звично працюватимуть у комітетах, як це і передбачено календарем сесії.
- Нагадаємо, в п’ятьох нардепів підтверджено коронавірус: Сергія Шахова, Сергія Вельможного, Олександра Лукашева, Руслана Горбенка і Сергія Рудика.