В Верховной Раде произошел пожар: заседание закрыли
Источник:Ярослав Железняк в телеграме
В Верховной Раде во время внеочередного заседания загорелся пульт для голосования. В результате инцидента дым распространился по сессионному залу.
Сообщается, что пожар произошел на месте "слуги народа" Артема Нагаевского. В то же время народные депутаты оперативно распространили в соцсетях видео из парламента.
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Возгорание удалось быстро потушить благодаря усилиям нардепа от провластной фракции Егора Чернева. Народный депутат мгновенно сориентировался и использовал огнетушитель.
В Раде загорелся пульт для голосования / Фото из фейсбука Натальи Пипы
Заседание Рады закрыли
Из-за пожара в сессионном зале Верховной Рады Руслан Стефанчук поставил на голосование инициативу о закрытии заседания. Однако народные депутаты не поддержали решение.
Впоследствии Александр Корниенко повторил попытку, на этот раз она имела успех.
240 – за! Решение принято,
– подытожил вице-спикер.
В Верховной Раде загорелся пульт для голосования: смотрите видео
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