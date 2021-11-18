В Верховной Раде произошел пожар: заседание закрыли

В Верховной Раде во время внеочередного заседания загорелся пульт для голосования. В результате инцидента дым распространился по сессионному залу.

Сообщается, что пожар произошел на месте "слуги народа" Артема Нагаевского. В то же время народные депутаты оперативно распространили в соцсетях видео из парламента.

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Возгорание удалось быстро потушить благодаря усилиям нардепа от провластной фракции Егора Чернева. Народный депутат мгновенно сориентировался и использовал огнетушитель.



В Раде загорелся пульт для голосования / Фото из фейсбука Натальи Пипы

Заседание Рады закрыли

Из-за пожара в сессионном зале Верховной Рады Руслан Стефанчук поставил на голосование инициативу о закрытии заседания. Однако народные депутаты не поддержали решение.

Впоследствии Александр Корниенко повторил попытку, на этот раз она имела успех.

240 – за! Решение принято,

– подытожил вице-спикер.

В Верховной Раде загорелся пульт для голосования: смотрите видео

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