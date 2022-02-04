В Верховной Раде собирают подписи за отставку министра Шкарлета

В Верховной Раде собирают подписи, чтобы отправить в отставку министра образования Сергея Шкарлета. Проект постановления за увольнение чиновника подала нардеп от "Голоса" Инна Совсун.

Об этом политик сообщила в соцсетях. Совсун отметила, несмотря на то, что новые выборы в Киево-Могилянской академии отменили, она поддерживает требования студентов по поводу отставки Шкарлета.

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Глава правительства должен отреагировать на ситуацию, – Совсун

Премьер-министр, несомненно, должен на это отреагировать. Ведь проблема заключается не только в том, что произошло вмешательство в автономию Могилянки, но и в том, что за два года на должности Шкарлет так и не продемонстрировал ни одного видения и понимания, что делать с системой образования,

– написала Совсун.

Нардеп отметила, что к акции, кроме Киево-Могилянской академии, присоединились КПИ и НАУ. Совсун подчеркнула, что направила проект постановления для подписания всем народным депутатам.



Совсун зарегистрировала проект постановления об отставке Шкарлета / Фото Инны Совсун

Студенты Киево-Могилянки планируют бастовать вплоть до увольнения Шкарлета

Отметим, что студенты Киево-Могилянской академии подчеркнули, что будут продолжать свою забастовку вплоть до того времени, пока Шкарлет не покинет пост министра. Активисты сообщили, что премьер-министр Шмыгаль выслушал их просьбу относительно главы Минобразования. В Кабмине ждут еще письменное обращение.

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Что известно о скандале в Киево-Могилянской академии:

"Киево-Могилянская академия" провела выборы президента, однако во время голосования зафиксировали нарушения.

В помещение, где располагался избирательный участок, ворвались неизвестные люди в масках.

28 января обнародовали сообщение, что по результатам голосования экс-министр образования и науки и бывший президент НаУКМА Сергей Квит получил 235 голосов.

МОН не признало результатов голосования и объявило новый конкурс на президента.

Тем временем студенты Киево-Могилянской академии объявили бессрочную забастовку. Они не ходят на занятия.

Совещание в вузе посетил премьер Денис Шмыгаль. Постановление о перевыборах решили отменить.

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Часть текста публикации Инны Совсун:

Несмотря на то, что вчера было принято решение об отмене новых выборов в Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – студенты все равно пришли на протест сегодня утром. Они пришли с единственным требованием – отставка министра Шкарлета. Это требование я всячески поддерживаю.

Именно поэтому вчера я подала на регистрацию проект постановления об отставке Сергея Шкарлета – направила его на подписание всем народным депутатам. Теперь внимательно слежу, появятся ли там подписи депутатов из монобольшинства. Ведь они написали в фейсбуке о поддержке Могилянки, но их главная функция – принимать соответствующие решения в зале парламента. (По состоянию на сейчас – никакой подписи от представителей фракции "Слуга народа" нет.)

По результатам акции премьер-министр Шмыгаль встретился со студентами в Кабмине, но никакой конкретики. Что студенты услышали? Лишь общие фразы о том, что он начнет политические консультации с Верховной Радой. Мы готовы всячески присоединиться к этим консультациям и объяснить, почему Шкарлету срочно нужно в отставку.