Именем Бабанлы: как руководство Верховного Суда противодействует фейкам

В условиях экзистенциальной войны критически важно не просто сохранить государственность в том состоянии, в котором она есть, но и усиливать ее. Поэтому мощь судебной ветви и судебная реформа, которая должна выстроить доверие граждан к судам, важны.

Судебная ветвь власти, в частности добропорядочные судьи Верховного Суда, часть общественного сектора находятся под постоянными ударами ватных телеграм-каналов. Результаты исследования, во время которого разоблачили кремлевскую телеграм-сеть, мы представили в Бонне и Брюсселе. И здесь встал вопрос: а как Верховный Суд противодействует фейкам, которые вредят его "бренду" и репутации судей? Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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В Верховном Суде есть пресс-служба, которая должна работать над коммуникационной стратегией, есть руководство суда, которое отвечает за усиление институциональной способности органа власти. С начала полномасштабной войны ряд организаций переработали свои стратегии развития и коммуникаций. То же самое должно было бы сделать каждое государственное учреждение.

Из ответа пресс-службы Верховного Суда понятно, что коммуникационным ударам со стороны пропагандистов, по сути, нет противодействия. Зато руководство Верховного Суда превратило коммуникационную сеть суда в советчину и пиар имени себя.

Противодействие фейкам. Что ответили в Верховном Суде

Поражает, что в ответе на запрос о кейсах противодействия дезинформации коммуникационная команда Верховного Суда приводит в 2024 году случаи, которые произошли 4 (!) года назад. А это период до полномасштабной войны, когда Верховный Суд возглавляла Валентина Данишевская. При том, что в запросе шла речь о случаях именно за текущий 2024 год.



Ответ Верховного Суда на запрос "Иглы"

Выглядит так, что именно при руководстве первой главы Верховного Суда институт заботился о репутации. Далее был печально известный Всеволод Князев, а теперь – Станислав Кравченко, в отношении которого есть заключение о недобропорядочности.

При последнем руководителе лента новостей Верховного Суда существенно изменилась. Далеко не в лучшую сторону. Здесь вопрос как к руководству, так и к кадрам, которые отвечают за коммуникацию. Это при том, что сейчас есть возможность привлечь партнерские организации, которые могут оказать техническую помощь в противодействии дезинформации.

Судя по приведенному ответу на запрос, все, что смог Кравченко за период его каденции председателя, – это отделить Верховный Суд от другой организации в состоянии ликвидации, а именно от Верховного Суда Украины. Это произошло, когда СБУ в феврале 2024 года задержала работника Верховного Суда Украины, который оправдывал вооруженную агрессию России и ожидал полной оккупации Украины.



Фото вещей задержанного работника Верховного Суда Украины

И хотя указанные "верховные суды" на бумаге являются разными организациями, но работал задержанный "ждун" в помещениях, где сейчас работает Кравченко, и вполне возможно мог заниматься вербовкой, а не просто выжидал. Поэтому отсутствие противодействия фейкам со стороны кремлевской сети вызывают вопросы.

После февраля 2024 года для пресс-службы Верховного Суда несложно было бы выявить новые случаи распространения фейков об институте и его судьях в информационном пространстве. Однако об этом в ответе на запрос ничего нет.

Поэтому "Голка" отмониторила ленту новостей Верховного Суда в фейсбуке и обнаружила даже за последний период очевидную избирательность института в противодействии дезинформации о его судьях.

Равные и более равные судьи

17 октября этого года в Интернете появилась информация о связях судьи Верховного Суда Евгения Синельникова с подозреваемым в педофилии прокурором из Черкасс.



Публикация в "Закон и Бизнес" о Синельникове / Скриншот

Верховный Суд в ответ на это сообщил, что этот судья "не знаком с задержанным и никогда не имел с ним никаких отношений, в том числе "совместного бизнеса". Кроме того, судья Евгений Синельников не занимается и учитывая требования закона не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью. Судья никогда не осуществлял и не осуществляет влияние в уголовных производствах".

Возникает закономерный вопрос: откуда пресс-служба Верховного Суда знает о том, с кем знаком, а с кем – незнаком судья, и чем он занимается после того, как выйдет из помещений суда?

Еще одна недавняя попытка Верховного Суда откреститься от негативной информации имела место после выхода материала Bihus.Info о недвижимости судьи Игоря Дашутина. В ответ Верховный Суд написал, что сам судья "считает, что информация, приведенная в сюжете, является ложной, а сформулированные намеки о его недобропорядочности не имеют никаких оснований".

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Хорошо, что хоть не писали, что знают о недостоверности информации Bihus.info. Потому что в случае с опровержением информации о Синельникова выглядело, что руководство Верховного Суда знает всех знакомых этого судьи и мониторит всю его деятельность за пределами работы.

Других, а тем более удачных попыток Верховного Суда противодействовать негативной информации о нем, пока обнаружить не удалось. Или суд делает вид, что не замечает негативную информацию, или на уровне руководства и ответственных за ленту новостей в аппарате Верховного Суда есть выборочный подход к опровержению негативных сведений об отдельных судьях.

Например, после информации о Синельникова "Закон и бизнес" (по результатам исследования "Голки", телеграм-канал издания вошел в кремлевскую сеть, которая дискредитирует судебную реформу и ряд судей) распространил негативную информацию еще о нескольких судьях Кассационного гражданского суда:

Владислава Шиповича (в материале "В Верховном Суде работает коллаборационист – журналистское расследование");

Наталье Сакаре (в материале "Зачем судья ВС ездила на ВОТ и оформила недвижимость на свекра – журналистское расследование");

Елену Белоконь (в материале "Судья ВС оформляет на родственников коррупционные состояния – журналистское расследование").

Относительно судей Шиповича, Сакары и Белоконь пресс-служба Верховного Суда промолчала, а в случае с судьей Синельниковым – нет. Возникает вопрос: почему действует избирательный подход?

Источник распространения информации во всех случаях один и тот же – "Закон и бизнес".

Что "не видит" руководство Верховного суда

Со страниц Верховного Суда в соцсетях выглядит так, что вместо защиты независимости и укрепления института аппарат взял курс на отрицание негативной информации об "избранных" судьях, продвижение положительной информации о своих руководителях и отдельных судьях, которые имеют негативные выводы Общественного совета добродетели.

Чтобы отследить инфопространство, пресс-служба могла бы взять готовую аналитику, которую подготовил общественный сектор, – это уже систематизированные данные. В них можно отыскать то, что Верховный Суд "не замечает".

Когда начался конкурс на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины с телеграм-каналов начали литься фейки. В начале августа написали, что победитель в конкурсе уже определен. По версии анонимного канала "Под Мантией", это должен был быть судья Верховного Суда Дмитрий Гудыма. Но "прогнозы" не сбылись.

"Под мантией" написали, что у судьи Гудымы во время обыска по делу Князева якобы изъяли 700 000 доларов. Не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что если бы это произошло, то судью ждала бы судьба самого Князева, и за год эта информация уже бы стала публичной.

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Так же не надо быть специалистом по компьютерным технологиям, чтобы, сопоставив данные портала "Судебная власть Украины" и Единого государственного реестра судебных решений, понять, что судья Гудыма никакого изъятия у него средств в Высшем антикоррупционном суде не оспаривал. Поэтому и нет по поводу несуществующих жалоб решений этого суда.

Противодействие такой дезинформации, которая потенциально может влиять на конкурсные процедуры, не интересует пресс-службу Верховного Суда. Последняя дает в ответе на запрос примеры борьбы с фейками 2020 года. Причем из ответа видно, что телеграм-каналы пресс-служба мониторит. Но для чего, если нет дальнейших действий?

"В то же время сообщаем, что данные о случаях распространения дезинформации о деятельности Верховного Суда и судей ВС, не систематизируются, а потому не можем предоставить точной и детализированной информации по их количеству", – говорится в ответе.

И, несмотря на это, приведя в ответе архаичные факты 2020 года, признав отсутствие системного подхода, в ответе нас убеждают, что "выявление и опровержение недостоверной информации является частью коммуникационной деятельности Верховного Суда". А вот на что есть время у пресс-службы – это на создание портретов руководства для страницы в фейсбуке, или на серию постов в инстаграме с их фотографиями.

Кто такой Бабанлы и почему его так много

Сейчас можно сказать точно, что входит в коммуникационную деятельность Верховного Суда. Инстаграм-страницу этой институции легко можно спутать с личной страницей Расима Бабанлы – первого заместителя руководителя Аппарата – руководителя департамента аналитической и правовой работы ВС.



Снимок экрана со страницы Верховного Суда в инстаграме

Бабанлы позиционируют, как аналитика, который "сумел совместить искусственный интеллект с правосудием". Так вот, ИИ мог бы помочь в мониторинге фейков, которые распространяют о работе Верховного Суда и судей Верховного Суда. Но это, как наглядно видно, не является частью коммуникационной стратегии высшего судебного органа. На сегодня она больше направлена на то, чтобы показывать первого заместителя руководителя Аппарата Верховного Суда.

Судя по интенсивности сообщений, его кадрово могут готовить:

или к тому, чтобы заменить Виктора Капустинского на должности руководителя аппарата (самая влиятельная должность в Верховном Суде после председателя этого суда);

или к тому, чтобы во время ближайшего конкурса на должность судьи Верховного Суда этот специалист по искусственному интеллекту мог надеть мантию.



Анонс лекции Бабанлы

Для усиления "эффекта" аппаратчики Расим Бабанлы и его руководитель – Виктор Капустинский – даже увековечивают себя в нарисованных портретах и поддерживают это "командное" творчество лайками на странице Верховного Суда.



Снимок экрана со страницы Верховного Суда в фейсбуке

Пресс-служба Верховного Суда не может существовать сама по себе без контроля сверху. На ее работу влияют Бабанлы и председатель Верховного Суда Станислав Кравченко. Вероятно, определенные возможности по информационному потоку сохраняют также главы кассационных судов Михаил Смокович, Лариса Рогач, Александр Марчук, Борис Гулько, секретарь Большой Палаты Виталий Уркевич и вечный секретарь Пленума Верховного Суда – Дмитрий Луспеник.

Но Кравченко – это точно не тот, кто усилит в публичной плоскости бренд Верховного Суда. Чего стоит только его выход в прессу перед заседанием суда первой инстанции по делу о российском гражданстве бывшего судьи Верховного Суда Богдана Львова. Кравченко дал перед заседанием суда, по сути, формирующее интервью, в котором говорилось о том, что увольнение Львова это была "субъективная позиция Князева". Создавалось впечатление, что таким образом председатель высшего суда пытался повлиять на судебное решение. И никакая там этика или Бангалорские принципы, которые действуют для судей, Кравченко тогда почему-то не останавливали.

Здесь стоит вспомнить, что есть судьи Верховного Суда, которые приложились к тому, чтобы очистить судебную ветвь власти от Львова – это Виктор Пророк и Елена Кибенко. Против них так же работает выявленная сеть кремлевских телеграм-каналов. Но в ответе пресс-службы Верховного Суда об этом не прочитаешь.

Поэтому возникает вполне логичный вопрос: почему пиар Бабанлы важнее, чем противодействие враждебным фейкам, которые вредят Верховному Суду как институту?

Кравченко должен был бы за длительное время пребывания на должности наладить работу пресс-службы. Она с момента его избрания "сломалась", потому что даже во времена войны здесь не видно реальной стратегии, кроме самопиара. Поэтому на обращение в Высший совет правосудия, Службы безопасности Украины и на реальное противодействие фейкам от нынешнего Верховного Суда надеяться, скорее всего, не стоит.

"Голка" направила запрос в Верховный Суд с просьбой предоставить копию действующей коммуникационной стратегии органа власти, а в случае ее отсутствия, – сообщить, есть ли намерения ее разработать и утвердить.