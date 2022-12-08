Россия заплатит за украденное в Крыму: Зеленский приветствовал победу Ощадбанка в суде Франции

Верховный суд Франции подтвердил решение, предусматривающее взыскание с России в пользу Ощадбанка более 1,1 миллиарда долларов за потерю активов в Крыму. Россияне хотели избежать ответственности, однако им этого не удалось.

В своем обращении 7 декабря Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал победу Ощадбанка в суде Франции.

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"Очень важный результат во Франции"

Президент Украины подчеркнул, что это первая победа государственной компании в судах против России по поводу захваченного в Крыму. Он выразил благодарность всем, кто обеспечил этот результат.

Есть сегодня очень важный результат во Франции. Верховный суд Франции оставил в силе решение о взыскании в пользу украинского Ощадбанка с государства-агрессора. Сумма с начисленными процентами – почти 1,5 миллиарда долларов, – заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что этот судебный процесс длился еще с 2015 года. "Более шести лет борьбы, десятки тысяч страниц юридических документов, много надежд и не меньше скепсиса, который некоторые выражали", – заметил президент.

Зеленский в конце добавил, что Россия будет отвечать за все украденные активы украинского государства и компаний.

Как будет начисляться компенсация

Глава Офиса президента Андрей Ермак также прокомментировал решение французского суда.

По его словам, средства будут начисляться с момента вынесения решения до фактической компенсации – это около 100 тысяч долларов США ежедневно.

Россияне пытались использовать французскую систему правосудия и арбитража во избежание ответственности, но не получилось. Это отличная работа всей команды – продолжаем добивать россиян повсюду,

– написал он.

Что известно о суде во Франции

7 декабря заместитель министра юстиции Ирина Мудра сообщила о том, что Верховный суд Франции отменил решение Апелляционного суда Парижа и оставил в силе решение Международного арбитража. Следовательно, Россия должна оплатить 1,1 миллиарда долларов и проценты, которые будут начислять с момента вынесения решения до фактической компенсации.

Размер процентов – около 100 тысяч долларов за каждый день неоплаты.

По ее словам, объем искового заявления Ощадбанка со всеми приложениями составлял более 30 тысяч листов. Все эти документы содержали доказательства находившихся в Крыму незаконной экспроприации инвестиций Ощадбанка.

Она также отметила, что Россия отказалась участвовать в арбитражном производстве и пыталась отложить принудительное исполнение арбитражного решения и отменить его. Россияне хотели использовать французскую систему правосудия и арбитража во избежание ответственности, но им это не удалось.

Что этому предшествовало

Осенью 2021 года Ощадбанк подал в кассационный суд Франции заявление, чтобы обжаловать решение Апелляционного суда Парижа в пользу России.

В марте того же года Апелляционный суд Парижа поддержал позицию министерства юстиции России об отсутствии юрисдикции в арбитраже по иску украинского Ощадбанка на 1,3 миллиарда долларов.

26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка – взыскать с России убытки, понесенные банком вследствие аннексии Крыма. Тогда же российское министерство юстиции заявило, что не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать ущерб украинскому банку.

В 2014 году убыток Ощадбанка из-за аннексии Крыма составил 8,6 миллиарда гривен. Однако позже государственный банк обращался с иском в Россию о возмещении потерь на сумму в 15 миллиардов гривен.