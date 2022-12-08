У своєму зверненні 7 грудня президент України Володимир Зеленський привітав перемогу Ощадбанку у суді Франції.

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"Дуже важливий результат у Франції"

Президент України наголосив, що це перша перемога державної компанії в судах проти Росії щодо захопленого в Криму. Він висловив подяку всім, хто забезпечив цей результат.

Маємо сьогодні дуже важливий результат у Франції. Верховний суд Франції залишив у силі рішення про стягнення на користь українського Ощадбанку з держави-агресора. Сума з нарахованими відсотками – майже 1,5 мільярда доларів,– заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що цей судовий процес тягнувся ще з 2015 року. "Понад шість років боротьби, десятки тисяч сторінок юридичних документів, багато надій і не менше скепсису, який дехто висловлював", – зауважив президент.

Зеленський наприкінці додав, що Росія відповідатиме за всі вкрадені активи Української держави та компаній.

Як буде нараховуватися компенсація

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак також прокоментував рішення французького суду.

За його словами, кошти будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до часу фактичної компенсації – це близько 100 тисяч доларів США щоденно.

Росіяни намагалися використати французьку систему правосуддя та арбітражу, щоб уникнути відповідальності, але не вийшло. Це чудова робота всієї команди – продовжуємо добивати росіян всюди,

– написав він.

Що відомо про суд у Франції

7 грудня заступниця міністра юстиції Ірина Мудра повідомила про те, що Верховний суд Франції скасував рішення Апеляційного суду Парижа та залишив чинним рішення Міжнародного арбітражу. Відтак, Росія має сплатити 1,1 мільярда доларів та відсотки, які будуть нараховувати з моменту винесення рішення до часу фактичної компенсації.

Розмір відсотків – близько 100 тисяч доларів за кожен день несплати.

За її словами, обсяг позовної заяви Ощадбанку з усіма додатками становив більш ніж 30 тисяч аркушів. Усі ці документи містили докази незаконної експропріації інвестицій Ощадбанку, які перебували у Криму.

Вона також зазначила, що Росія відмовилася брати участь в арбітражному провадженні та намагалися відкласти примусове виконання арбітражного рішення і скасувати його. Росіяни хотіли використати французьку систему правосуддя та арбітражу, щоб уникнути відповідальності, але їм це не вдалося.

Що цьому передувало

Восени 2021 Ощадбанк подав до касаційного суду Франції заяву, щоб оскаржити рішення Апеляційного суду Парижа на користь Росії.

У березні того ж року Апеляційний суд Парижа підтримав позицію Міністерства юстиції Росії про відсутність юрисдикції в арбітражу за позовом українського Ощадбанку на 1,3 мільярда доларів.

26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку – стягнути з Росії збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму. Тоді ж Російське Мінінстерство юстиції заявило, що не визнає рішення міжнародного арбітражу та не буде компенсувати збитки українському банку.

Зверніть увагу! У 2014 році збиток Ощадбанку через анексії Криму склав 8,6 мільярда гривень. Однак пізніше державний банк звертався з позовом до Росії про відшкодування втрат на суму в 15 мільярдів гривень.