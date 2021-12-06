Верховный Суд не принял отказ Януковича от своих адвокатов

Верховный суд на заседании рассмотрел заявление Виктора Януковича об отказе от адвокатов. Суд отказал беглому президенту, а также адвокату, который требовал отвод одного из судей коллегии Николая Мазура.

Заявление об отводе подал адвокат Александр Корнага, однако суд не увидел оснований для того, чтобы рассмотреть это ходатайство. Соответствующие решения коллегия судей приняла 6 декабря.

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Суд не принял отказ Януковича от адвокатов

Верховный суд рассматривает кассационные жалобы защиты Януковича относительно решения судов двух инстанций о государственной измене.

Суд получил несколько заявлений от самого Януковича и платного адвоката Игоря Федоренко.

Именно последний сообщил судье, что в рамках этого дела беглый президент отказывается от платных адвокатов и от государственного Рябовола. Последнему даже сообщил об отводе.

Кроме того, Янукович еще сделал ряд заявлений, в частности:

что "ищет адвоката, который будет продолжать оказывать ему правовую помощь во время кассационного рассмотрения этого дела;

"рассматривает альтернативный вариант (своего – 24 канал) участия в кассационном рассмотрении", поэтому написал заявление в Посольство Украины в России, чтобы ему оформили и выдали паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

в Государственную налоговую службу для получения электронной цифровой подписи для участия в судебном заседании;

призвал суд объявить перерыв в кассационном рассмотрении этого дела для предоставления ему возможности поиска защитника".

Суд, рассмотрев заявление об отводе Рябовола, и отказа от защитников, постановил: в удовлетворении заявленного Януковичем отвода защитнику Рябоволу – отказать. Отказать Януковичу и в принятии отказа от защитников Баклуша, Биленко, Горошинского, Рябовола, Сердюка, Федоренко, Фозекош,

– заявил председательствующий судья Андрей Чистик.

Адвокат ходатайствовал об отводе одного из судей

Адвокат Александр Корнага направил в адрес суда заявление об отводе одного из судей коллегии – Николая Мазура.

Причиной он указал интервью, которое опубликовано на сайте kp.ua. В нем Мазур якобы 9 ноября 2017 года высказал личную предвзятую позицию относительно Януковича.

Я никогда не давал интервью изданию kp.ua. На этом сайте, судя по распечатке, содержится текст интервью, который я предоставлял другому интервью – Цензор.нет. Но на самом деле в оригинальном интервью никаких высказываний относительно Януковича нет. Я не делал таких высказываний,

– заверил Мазур.

Именно поэтому Мазур уточнил, что интервью, предоставленное адвокатом, не соответствует действительности, поэтому он не увидел оснований для самоотвода.

Известно, что суд перешел к стадии заслушивания доводов стороны обвинения по этим кассационным жалобам.

Коротко о деле Януковича

В начале 2019 года Януковича приговорили к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны России. Соответствующее решение принял Оболонский районный суд Киева.

Однако его признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.

Впоследствии Янукович подал апелляцию. Однако Киевский апелляционный суд оставил приговор в силе.

Именно после этого беглый президент решил обжаловать решение в Верховном суде.

6 декабря Виктор Янукович отозвал своих адвокатов по делу о государственной измене. Соответствующий поступок он совершил якобы "из-за невозможности обеспечения его права на защиту в условиях, созданных Верховным судом".

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