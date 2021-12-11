Верховный Суд не выдержал, – Сытник о деле Вовка

Главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка уже привлекли к ответственности. Однако сейчас проблемы есть с решением Высшего совета правосудия.

Об этом в авторской программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. В ответ на вопрос относительно дела Волка, он сказал: "Привлечение к ответственности – как раз с момента объявления подозрения".

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От ситуации в ОАСК устали

"Единственное, мы не можем ничего сделать, потому что как раз Высший совет правосудия делает невозможным его (Вовка – 24 канал) доставку в суд, арест, задержание", – сказал Артем Сытник.

По словам директора НАБУ, Генеральная прокурорша дважды обращалась в Высший совет правосудия именно в части и отстранения, и избрания меры пресечения судье.

Даже Верховный Суд не выдержал и на пленуме дал оценку происходящему в ОАСК. У них также была публичная дискуссия с Высшим советом правосудия. Все уже устали от этого и все ждут, что все же это закончится и стандарты правосудия будут совсем другие,

– отметил Артем Сытник.

Дело судьи ОАСК Вовка: коротко

Еще в 2019 году опубликовали так называемые "пленки Вовка", где слышно, как судьи Окружного административного суда Киева договариваются о конкретных судебных решениях. Судья Павел Вовк с коллегами якобы планировал полностью контролировать судебную ветвь власти.

НАБУ объявило судье о подозрении 1 июля 2020 года. Впоследствии его объявили в розыск, однако Вовк отмечал, что "не скрывается от следствия".

В конце сентября 2021 года Вовка оштрафовали на 4 540 гривен. Причина – постоянная неявка в суд.

С 1 декабря в Украине начал работу этический совет – орган, который будет проверять на добропорядочность кандидатов и членов Высшего совета правосудия.