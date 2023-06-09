Окончательная точка: Верховный суд Нидерландов постановил вернуть "скифское золото" Украине
Источник:Верховный суд Нидерландов
Верховный суд Нидерландов решил, что "скифское золото" должно принадлежать Украине. В частности, суд подтвердил решение, принятое апелляционным судом Амстердама в октябре 2021 года.
Верховный суд Нидерландов вынес решение 9 июня 2023 года. Украинская сторона приветствовала новость и вспомнила, что судебные баталии продолжались почти 9 лет.
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Что решил Верховный суд Нидерландов
Верховный суд отклонил кассационную жалобу "крымских музеев", таким образом решение суда (апелляционного суда Амстердама – 24 Канал) остается в силе,
– говорится в решении суда.
Дело в том, что еще в 2013 году музей Алларда Пирсона в Амстердаме получил объекты во временное использование из четырех музеев Крыма. Когда Россия оккупировала полуостров, возник вопрос, кому музей должен вернуть "скифское золото": музеям во временно оккупированном Крыму или Украине. С этого времени начались баталии:
- 14 декабря 2016 года суд в Амстердаме решил вернуть Украине "скифское золото";
- в 2017 году так называемые "крымские музеи" начали оспаривать решения;
- наконец, в 2021 году суд в Амстердаме снова принял решение в пользу Киева;
- впоследствии "крымские музеи" уже решили обратиться в Верховный суд.
Именно Верховный суд Нидерландов и решил 9 июня 2023 года, что "скифское золото" – культурное наследие Украины.
Какая реакция Украины
Глава Офиса Президента Андрей Ермак написал, что суд Нидерландов:
- полностью отказал в кассационной жалобе "крымских музеев";
- оставил в силе решение апелляции, которым были удовлетворены исковые требования Украины.
"Триумф справедливости будет и по другим делам, касающимся преступлений России. Мы вернем все, что принадлежит нашей нации", – заверил чиновник.
Глава Минкульта Александр Ткаченко отметил, что суд обязал музей Алларда Пирсона передать Национальному музею истории Украины музейные экспонаты с выставки "Крым – золотой остров в Черном море".
Это решение – историческое. И дает нам больше уверенности в том, что впоследствии мы вернем то, что у нас украли россияне. Да, это длительные процессы, но мы уже понимаем как действовать. И когда весь мир будет действовать по букве закона и совести – все будет на своих местах, а преступники – наказаны,
– отметил Ткаченко.