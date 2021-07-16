Верховный суд ответил на критику Офиса Президента решения в отношении Тупицкого

На днях Офис Президента раскритиковал решение Верховного Суда о "возвращении" Александра Тупицкого на должность главы КСУ. В ВС отвергли все обвинения и подчеркнули, что выступают за справедливый суд.

Также в суде сообщили, что поддерживают любые реформы, способствующие созданию честного суда и демократической Украины.

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Позиция Верховного Суда

Как отметили в сообщении, ВС поддерживает положительные сдвиги, направленные на построение независимого и справедливого суда, однако подчеркивает, что все изменения должны происходить в соответствии с Конституцией Украины.

В этом контексте в ВС решили напомнить о нормах закона. Согласно Конституции, государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на:

законодательную,

исполнительную,

судебную.

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных Конституцией пределах и в соответствии с законами Украины. Верховный Суд как высший суд в системе судоустройства Украины в своей деятельности руководствуется принципом верховенства права,

– говорится в сообщении.

В суде также добавили, что поддерживают все положительные сдвиги, происходящие в государстве, направленные на построение честного, независимого суда и сильной Украины. А любые реформы, способствующие этому, получают "безусловную поддержку со стороны Верховного Суда".

"Вместе с тем все изменения должны происходить только в соответствии с Конституцией Украины. Реформирование судебной власти невозможно без уважения к независимости суда и судей и без понимания функций и роли суда в государстве", – подытожили в ВС.

Что этому предшествовало