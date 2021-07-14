Верховный Суд не признал указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого в КСУ

Ранее Владимир Зеленский издал указ, которым отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины. Теперь Верховный Суд признал незаконным и противоправным этот указ президента.

О таком решении Верховного Суда издание сообщает со ссылкой на собственные источники в нем. Также суд решил, что действия Зеленского в отношении Тупицкого являются незаконными.

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Реакция Верховного Суда на указ президента о Тупицкого

Верховный Суд признал незаконным и противоправным указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.

Напомним, президент издал и подписал этот документ в конце марта. Им он отменил указ беглого президента Виктора Януковича, который и назначил Тупицкого судьей КСУ.

В Конституционном суде тогда заявили о том, что указ Зеленского незаконен и выходит за рамки конституционных полномочий главы государства. Позже Тупицкий подал иск в Верховный Суд.

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