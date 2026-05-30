Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Смотрите также Сломали руку и применили электрошокер: на Волыни будут судить чиновника ТЦК за избиение мужчины

Что известно о деле?

В рамках дела №420/9610/25 гражданин обратился в суд с заявлением против ТЦК. Он заявил, что 31 марта 2025 года его якобы силой посадили его в транспортное средство и доставили в помещение центра.

По словам истца, такие действия произошли несмотря на наличие документов, подтверждающих его снятие с воинского учета еще в 2008 году по состоянию здоровья. В дальнейшем его направили на прохождение ВВК, что он считает незаконным.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Одесский окружной административный суд, а затем и Пятый апелляционный административный суд закрыли производство по делу. Во время заседаний пришли к выводу, что спор не подлежит рассмотрению в административной юрисдикции. Они указали, что действия работников ТЦК в этом случае не связаны с реализацией властных управленческих функций в понимании административного судопроизводства.

Также суды предположили, что в описанных действиях могут содержаться признаки других правонарушений, которые должны оцениваться правоохранительными органами, а не административным судом.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда с таким подходом не согласился. Суд отметил, что ТЦК являются органами военного управления, которые осуществляют властные полномочия в сфере воинского учета и мобилизации. А значит, их действия могут быть предметом судебного контроля в административном судопроизводстве.

Суд также подчеркнул, что утверждение истца о снятии с воинского учета еще в 2008 году и наличие подтверждающих документов не были должным образом исследованы судами предыдущих инстанций.

Каким было окончательное решение Верховного Суда?

Кассационный административный суд удовлетворил жалобу истца и отменил предыдущие постановление и постановление, которыми производство по делу было закрыто.

Там прямо указали, что низшие инстанции преждевременно отказались от рассмотрения дела по существу, не исследовав должным образом все фактические обстоятельства, в частности документы о возможном снятии истца с воинского учета еще в 2008 году по состоянию здоровья. Верховный Суд отдельно подчеркнул, что на этой стадии он не дает оценки законности или незаконности действий работников ТЦК и не устанавливает факта возможного силового доставления лица или других нарушений.

Предметом кассационного пересмотра был исключительно процессуальный вопрос – имели ли суды право закрывать производство и подлежит ли этот спор рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

В результате дело направлено обратно в Одесский окружной административный суд для продолжения рассмотрения по существу. Там суд должен установить все фактические обстоятельства, оценить доводы сторон и проверить законность действий ТЦК в пределах полномочий, определенных законодательством.

Что известно о других судах, связанных с ТЦК?

Бывший военнослужащий сумел через суд добиться обязательства ТЦК пересмотреть его дело об отсрочке и актуализировать данные в военном реестре "Оберег". После увольнения со службы в 2022 году он не мог оформить отсрочку из-за ухода за отцом с инвалидностью, несмотря на наличие соответствующих документов.

По материалам дела, мужчина неоднократно обращался в ТЦК, однако его заявления оставляли без рассмотрения или возвращали из-за якобы недостатков в оформлении. Ситуация осложнилась из-за перехода системы воинского учета в цифровой формат, когда часть заявлений фактически не обрабатывалась должным образом.

Представители ТЦК настаивали, что обращения должны были подаваться по новым правилам через "Резерв+" или ЦНАП, однако суд установил, что первые обращения состоялись еще до изменений в порядке. Суд пришел к выводу, что бездействие работников ведомства было необоснованным, а заявление военнообязанного не могли оставлять без рассмотрения.

В решении отмечено, что ТЦК обязан повторно рассмотреть документы и сообщить заявителю о результатах проверки его права на отсрочку. Это дело стало одним из примеров, когда суд обязывает военные органы не принимать решения по существу, но обеспечить обязательное рассмотрение обращений граждан.