Про це пише "Судово-юридична газета".

Що відомо про справу?

У межах справи №420/9610/25 громадянин звернувся до суду із заявою проти ТЦК. Він заявив, що 31 березня 2025 року його нібито силоміць посадили його до транспортного засобу та доставили до приміщення центру.

За словами позивача, такі дії відбулися попри наявність документів, які підтверджують його зняття з військового обліку ще у 2008 році через стан здоров’я. Надалі його направили на проходження ВЛК, що він вважає незаконним.

Одеський окружний адміністративний суд, а згодом і П’ятий апеляційний адміністративний суд закрили провадження у справі. Під час засідань дійшли висновку, що спір не підлягає розгляду в адміністративній юрисдикції. Вони вказали, що дії працівників ТЦК у цьому випадку не пов’язані з реалізацією владних управлінських функцій у розумінні адміністративного судочинства.

Також суди припустили, що в описаних діях можуть міститися ознаки інших правопорушень, які мають оцінюватися правоохоронними органами, а не адміністративним судом.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду з таким підходом не погодився. Суд наголосив, що ТЦК є органами військового управління, які здійснюють владні повноваження у сфері військового обліку та мобілізації. А отже, їхні дії можуть бути предметом судового контролю в адміністративному судочинстві.

Суд також підкреслив, що твердження позивача про зняття з військового обліку ще у 2008 році та наявність підтверджуючих документів не були належним чином досліджені судами попередніх інстанцій.

Яким було остаточне рішення Верховного Суду?

Касаційний адміністративний суд задовольнив скаргу позивача та скасував попередні ухвалу та постанову, якими провадження у справі було закрито.

Там прямо вказали, що нижчі інстанції передчасно відмовилися від розгляду справи по суті, не дослідивши належним чином усі фактичні обставини, зокрема документи про можливе зняття позивача з військового обліку ще у 2008 році за станом здоров’я. Верховний Суд окремо підкреслив, що на цій стадії він не дає оцінки законності чи незаконності дій працівників ТЦК та не встановлює факту можливого силового доставлення особи чи інших порушень.

Предметом касаційного перегляду було виключно процесуальне питання – чи мали суди право закривати провадження і чи підлягає цей спір розгляду в порядку адміністративного судочинства.

У результаті справу направлено назад до Одеського окружного адміністративного суду для продовження розгляду по суті. Там суд має встановити всі фактичні обставини, оцінити доводи сторін і перевірити законність дій ТЦК у межах повноважень, визначених законодавством.

Що відомо про інші суди повʼязані з ТЦК?

Колишній військовослужбовець зумів через суд домогтися зобов’язання ТЦК переглянути його справу щодо відстрочки та актуалізувати дані у військовому реєстрі "Оберіг". Після звільнення зі служби у 2022 році він не міг оформити відстрочку через догляд за батьком з інвалідністю, попри наявність відповідних документів.

За матеріалами справи, чоловік неодноразово звертався до ТЦК, однак його заяви залишали без розгляду або повертали через нібито недоліки в оформленні. Ситуація ускладнилася через перехід системи військового обліку в цифровий формат, коли частина заяв фактично не оброблялася належним чином.

Представники ТЦК наполягали, що звернення мали подаватися за новими правилами через "Резерв+" або ЦНАП, однак суд встановив, що перші звернення відбулися ще до змін у порядку. Суд дійшов висновку, що бездіяльність працівників відомства була необґрунтованою, а заяву військовозобов’язаного не могли залишати без розгляду.

У рішенні наголошено, що ТЦК зобов’язаний повторно розглянути документи та повідомити заявника про результати перевірки його права на відстрочку. Ця справа стала одним із прикладів, коли суд зобов’язує військові органи не ухвалювати рішення по суті, але забезпечити обов’язковий розгляд звернень громадян.