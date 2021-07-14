Верховный Суд защищает коррупционную систему, – у Зеленского обжалуют решение по Тупицкому

В Офисе Президента отреагировали на решение Верховного Суда о признании незаконным указа Владимира Зеленского по отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда. Там заявили, что это решение направлено против конкретных законов относительно судей и правосудия.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что решение Верховного суда относительно Тупицкого на самом деле вовсе не о судье.

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Реакция ОП на решение Верховного Суда по Тупицкому

Оно о сопротивлении неизбежному. О классической судейской коррупции. Потому что это решение направлено против конкретных законов об очищении Высшего совета правосудия и о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей,

– отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что без этих законов коррупцию в судебной ветви власти Украины невозможно победить. А с ними у коррумпированных судей нет шансов сохранить влияние.

Именно поэтому Верховный Суд, уверяет советник главы ОП, пытается защитить коррупционную систему. "И чтобы реализовать этот сценарий, понадобился Тупицкий – и именно в Конституционном Суде", – пояснил он.

Обращение Монича и попытки возвращения Тупицкого

Подоляк также обратил внимание на обращение главы Совета судей Украины Богдана Монича. Он 13 июля призвал народных депутатов не поддерживать судебную реформу и, в частности, реальное очищение Высшего совета правосудия.

"Сегодня (14 июля – 24 канал) подключился уже и Верховный Суд – там приняли решение в пользу Тупицкого по указу президента об отмене указа Януковича", – добавил Подоляк.

Он убежден, что Тупицкого пытаются вернуть, чтобы он организовал уничтожение судебной реформы таким же антиконституционным способом, каким была уничтожена, например, уголовная ответственность за ложь в декларациях.

У Зеленского обещают апелляцию на решение Верховного Суда

Советник главы Офиса Президента сообщил, что у президента готовят апелляцию на решение Верховного Суда.

Подоляк заверил, что президент действовал законно и в интересах общества. Поэтому команда президента не признает такое судебное решение.

Решение Верховного Суда по Тупицкому: что известно

Верховный Суд признал незаконным и противоправным указ Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей КСУ.

Президент издал и подписал этот документ в конце марта. Им он отменил указ президента-беглеца Виктора Януковича.



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