Верхушка бросает тень на всю систему, – Кравчук о судах в Украине

Украина должна выполнить самую главную внутреннюю задачу для вступления в Евросоюз и НАТО– завершить судебную реформу. Для этого уже выполняются определенные шаги, впрочем, в системе все еще есть проблемы.

В частности депутаты даже приняли соответствующий законопроект. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказала заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Кравчук: Суды – это действительно закрытая "тусовка"

По ее словам, в Украине пока не хватает около 2 тысяч судей. Поэтому пока заполнят эти вакансии, пока пройдет конкурс – на это будет тратиться время. Наблюдается определенная круговая порука в верхнем звене судебной системы.

К тому же судьи пишут заявления об отставке, мотивируя это тем, что не хотят принимать какие-то решения. Нардеп отметила, что эту тему ей сложно объяснить, потому что суды – это действительно закрытая "тусовка".

Верхушка бросает тень на всю систему,

– подчеркнула Кравчук.

Впрочем, добавила, что не хочет обидеть первую инстанцию, где очень много людей работают по 16 часов, сверхурочно. В то же время не хватает людей и в апелляционных судах.

"Слуга народа" считает, чтобы заполнить эти вакансии, пройти все конкурсы, сделать все, что запланировано – надо 2 – 2,5 года, по словам специалистов. Но этот путь нужно пройти. Тогда украинские и иностранные инвесторы будут понимать, что их права будут защищены.

Интервью с Евгенией Кравчук: смотрите видео

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