Зокрема депутати навіть ухвалили відповідний законопроєкт. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповіла заступниця фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
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Кравчук: Суди – це справді закрита "тусовка"
За її словами, в Україні наразі не вистачає близько 2 тисяч суддів. Відтак поки заповнять ці вакансії, поки пройде конкурс – на це витрачатиметься час. Спостерігається певна кругова порука у верхній ланці судової системи.
До того ж судді пишуть заяви про відставку, мотивуючи це тим, що не хочуть ухвалювати якісь рішення. Нардепка зауважила, що цю тему їй складно пояснити, бо суди – це справді закрита "тусовка".
Верхівка кидає тінь на всю систему,
– підкреслила Кравчук.
Втім додала, що не хоче образити першу інстанцію, де дуже багато людей працюють по 16 годин, понаднормово. Водночас не вистачає людей і в апеляційних судах.
"Слуга народу" вважає, щоб заповнити ці вакансії, пройти всі конкурси, зробити все, що заплановано – треба 2 – 2,5 роки, за словами фахівців. Але цей шлях потрібно пройти. Тоді українські й іноземні інвестори розумітимуть, що їхні права будуть захищені.
Інтерв'ю з Євгенією Кравчук: дивіться відео
Масова відставка суддів: що відомо
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