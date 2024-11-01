24 Канал прошел верификацию в WhatsApp и стал единственным СМИ с соответствующей отметкой

24 Канал первым среди новостных медиа Украины получил "галочку" в WhatsApp и стал единственным верифицированным СМИ в мессенджере. Наши подписчики могут быть уверены в достоверности источника и качестве опубликованного контента.

Всего на канале украинского медиа 5,7 тысячи подписчиков. Развивать его начали осенью 2023 года – сразу после того, как WhatsApp запустил соответствующую функцию. Поговорили с руководителем подразделения соцмедиа Яромиром Вдовичем о верификации 24 Канала, особенностях мессенджера и планах по развитию на платформе.

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Как 24 Канал осваивал WhatsApp

В прошлом году WhatsApp позволил создавать собственные каналы. Как и в Telegram, администраторы могут публиковать новостной или развлекательный контент, а подписчики – взаимодействовать с сообщениями.

24 Канал сразу решил испытать новую площадку. Как рассказывает Яромир Вдович, команда SMM видела в WhatsApp более безопасную альтернативу Telegram. К тому же новый канал упростил получение главных новостей пользователям, которые предпочитают мессенджер от Meta. В то же время редакция начала привлекать аудиторию, которая ранее не выбирала для общения WhatsApp. Это стало первым вызовом, который успешно удалось преодолеть.

Для начала пришлось объяснять читателям и зрителям, что у нас есть такой канал и стимулировать их к подписке. Потому что сам WhatsApp не очень активно продвигает эту функцию,

– объясняет Яромир.

Второй вызов был техническим – инструментарий для управления каналами в WhatsApp оказался более ограниченным, чем в Telegram. Сейчас, уверяет Яромир, мессенджер расширяет свой функционал и пользоваться им становится все удобнее. Впрочем, даже эти усовершенствования пока не являются стимулом для большинства украинских СМИ осваивать новую платформу. Сегодня, кроме 24 Канала, в WhatsApp представлено несколько новостных изданий с аудиторией от 1,9 тысячи до нескольких сотен подписчиков.

Обратите внимание! По состоянию на конец октября 24 Канал имеет 5,7 тысячи подписчиков в WhatsApp. Это рекорд среди украинских СМИ.

Яромир рассказывает, что привлечь подписчиков помогла органическая реклама на других платформах. 24 Канал активно ведет страницы в Instagram, Facebook, TikTok, а также имеет каналы в Viber и Telegram. Таким образом удается регулярно напоминать о канале в WhatsApp и стимулировать аудиторию осваивать новое приложение.

Подписчиков привлекали с помощью рекламы на других соцсетях, где информация подается по-другому, например использовали Stories в инстаграме и призвали подписчиков в Telegram переходить на более безопасную платформу, которую рекомендует Минцифры,

– рассказывает руководитель подразделения соцмедиа.

Единственное верифицированное СМИ в WhatsApp

Приросту аудитории также способствовала верификация 24 Канала. Благодаря соответствующей отметке читатели понимают, что это – не фейковый аккаунт, а надежный источник, которому можно доверять.

Мы активно боремся с фейками нашего TikTok-аккаунта, который хоть и верифицирован, но все равно не застрахован от создания "клонов". Часто наш и другие известные бренды используют, чтобы распространять вредные месседжи или раскручивать собственные ресурсы. Это можно встретить как в TikTok, так и Instagram. И если люди используют в собственных целях не верифицированные аккаунты брендов, становится трудно различить, где оригинал. Поэтому верификация очень важна,

– говорит Яромир.

На верификацию аккаунта понадобилось более года. Сначала наша команда заполняла заявки непосредственно через WhatsApp. Однако Meta оттягивала обработку запросов.

В конце концов, нам в этом помогли работники Минцифры, которые знают нас как проверенный источник информации. Мы заполнили соответствующие документы, которые они уже передали напрямую в Meta через свои каналы,

– делится опытом Яромир.

Он добавляет, что важным фактором также стала предварительная верификация других источников. Ведь для Meta важно, указан ли канал, который проходит верификацию в описаниях других соцсетей, например Facebook или YouTube, а также имеют ли они аналогичную "галочку".

Почему украинским медиа следует обратить внимание на WhatsApp

По мнению Яромира Вдовича, создание канала в WhatsApp – это, прежде всего, возможность быстро доставлять свежие новости аудитории мессенджера. Особенность аккаунта 24 Канала – быстрая и короткая подача новостей. Пользователь, который скролит ленту может сразу узнать о самом важном. Интервальность подачи новостей больше, чем в Telegram, соответственно – выборка совсем другая.

Важна и внутренняя политика WhatsApp. Платформа запрещает мошеннический контент, а также язык вражды, тогда как Telegram постоянно используют для распространения российской пропаганды. И, конечно, следует вспомнить о факторе безопасности.

Безопасность данных в WhatsApp не идеальная, но лучше, чем в Telegram. И также это альтернатива мессенджеру, который имеет связи с российскими спецслужбами, на чем неоднократно подчеркивала украинская разведка.

Кроме того, по удобству WhatsApp постепенно приближается к Telegram.

Конечно, не хватает некоторого функционала, но в целом это очень хорошая альтернатива тому же Telegram.

Ну и наконец – WhatsApp удачная альтернатива на случай закрытия телеграма, который сегодня является одним из самых популярных ресурсов для потребления новостей. Поэтому аудитория, которая хочет быть в курсе событий без существенных затрат времени, точно будет иметь надежный и верифицированный канал.

Если даже случится так, что Telegram заблокируют в Украине, у нас останется WhatsApp с аналогичной короткой подачей новостей. Поэтому мы продолжаем развивать его, привлекать больше аудитории, делать реально проверенный и верифицированный контент,

– заключает Яромир.

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