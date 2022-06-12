Верить Путину без гарантий было бы самоубийством для Украины, – министр Германии о вывозе зерна

Украина не может рассчитывать на то, что президент России Владимир Путин сдержит свое слово и предоставит действительно безопасный проход для судов с зерном.

Верить Путину не стоит. Он отметил министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир во время визита в Киев, куда он прибыл для того, чтобы обсудить помощь Украине и безопасные маршруты экспорта пищевых продуктов.

К теме Оккупанты планируют получить 1 миллион тонн зерновых с украинских полей

Недавно Москва намекнула на возможность, что может предоставить безопасный проход украинским зерновозам через Черное море в обмен на смягчение санкций Запада.

Между тем, Оздемир во время встречи со своим украинским коллегой Николаем Сольским сказал, что разделяет скептицизм Украины относительно обещаний России.

Доверие обещаниям Путина без надежных и эффективных военных гарантий было бы самоубийством для Украины,

– сказал он.

Германия обещает помочь Украине усилить пути через Дунай

Министр подчеркнул, что пока Путин блокирует морской путь, нужно использовать и усиливать все доступные альтернативы: дороги, железные дороги и Дунай. Он добавил, что Германия "не отступит" в этом вопросе.

Для того чтобы активизировать усилия вывоза украинской пшеницы из страны через Дунай, Одземир пообещал новые средства для финансирования расширения лабораторных мощностей в Измаиле, расположенном на берегу реки вблизи румынской границы. Это поможет минимизировать время оборота судов на границе.

При этом он отметил, что все же эти решения являются "вторым или третьим лучшим решением", поскольку даже максимальное использование железнодорожного, автомобильного или речного транспорта не заменит объемы экспорта на Черное море.

Главный вопрос – помочь Украине снова стать суверенной и независимой и вернуться на мировые рынки,

– сказал Оздемир.

Россия ворует зерно из Украины

Пока южные территории находятся под временной оккупацией, кафиры вывозят оттуда украинскую продукцию, в первую очередь зерно. Его тоннами вывозят грузовикам в оккупированный Крым, откуда грузят на корабле и везут в Сирию, где пытаются продать. Недавно стало известно, что приобрести краденое из Украины покупает даже Турция , обещавшая помочь с его экспортом на рынок.

Также одной из стран, которой Россия пыталась продать украденное в Украине зерно, был Египет. Но наши дипломаты вовремя отреагировали, там отказались покупать награбленное. Поэтому судно сменило направление на Ливан и Сирию.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины предполагали, что из Сирии дальше похищенное зерно могут перевозить в страны Ближнего Востока из-за контрабанды. Кроме зерна, у украинских разведчиков есть информация, что кафиры похищают и другие овощи: свеклу, картофель, капусту и другое.

К теме – как в Турции проходят "зерновые переговоры" с Россией: смотрите видео