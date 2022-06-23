Верю, флаг ЕС будет в каждом городе Украины, который должны освободить от оккупантов – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что мы освободим от российских захватчиков каждый украинский город. И в каждом из таких населенных пунктов будет развеваться флаг Евросоюза
Также он заявил, что Европа и Украина совместно будут отстраивать разрушенные города после войны. Об этом он сказал во время выступления к участникам саммита ЕС.
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Европейские флаги были у украинцев во время революций
Как отметил президент, хотя формально Украина была вне Евросоюза, в нашем государстве было едва ли не больше флагов объединенной Европы. Они были у наших людей в руках во время революций и в окопах – с 2014 года.
Верю, что флаг Евросоюза будет в каждом украинском городе, который еще должны освободить от оккупации РФ. Украинский и европейский флаги будут вместе и тогда, когда мы будем восстанавливать нашу страну после этой войны – вместе,
- заявил Владимир Зеленский.
Он отдельно поблагодарил саммит всех лидеров Евросоюза, а также героев Украины, которые с оружием в руках защищают свою страну и, как отметил президент, свободу всей Европы.
Я благодарю за то, что вы делаете возможной новую историю Украины, новую историю Европы – еще сильнее, и еще свободнее. Большое вам спасибо. Слава Украине,
- сказал глава государства.
Заметим, что во время своего обращения Владимир Зеленский поблагодарил и каждую отдельную страну, которая дала Украине зеленый свет на пути к ЕС, а именно:
- Литву,
- Латвию,
- Эстонию,
- Польшу,
- Францию,
- Словению,
- Словакию,
- Чехию,
- Румынию,
- Болгарию,
- Грецию,
- Германию,
- Португалию,
- Хорватию,
- Швецию,
- Финляндию,
- Нидерланды,
- Мальту,
- Данию,
- Люксембург,
- Кипр,
- Италию,
- Испанию,
- Бельгию,
- Австрию,
- Ирландию,
- Венгрию.
Также глава государства отдельно поблагодарил за поддержку и веру в украинцев президента Европейского парламента Роберту Мецоли, президенту Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, лидерство, которое вело нас всех к этому дню.
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