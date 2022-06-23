Верю, флаг ЕС будет в каждом городе Украины, который должны освободить от оккупантов – Зеленский

23 июня 2022 , 22:28
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что мы освободим от российских захватчиков каждый украинский город. И в каждом из таких населенных пунктов будет развеваться флаг Евросоюза

Также он заявил, что Европа и Украина совместно будут отстраивать разрушенные города после войны. Об этом он сказал во время выступления к участникам саммита ЕС.

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Европейские флаги были у украинцев во время революций

Как отметил президент, хотя формально Украина была вне Евросоюза, в нашем государстве было едва ли не больше флагов объединенной Европы. Они были у наших людей в руках во время революций и в окопах – с 2014 года.

Верю, что флаг Евросоюза будет в каждом украинском городе, который еще должны освободить от оккупации РФ. Украинский и европейский флаги будут вместе и тогда, когда мы будем восстанавливать нашу страну после этой войны – вместе,
- заявил Владимир Зеленский.

Он отдельно поблагодарил саммит всех лидеров Евросоюза, а также героев Украины, которые с оружием в руках защищают свою страну и, как отметил президент, свободу всей Европы.

Я благодарю за то, что вы делаете возможной новую историю Украины, новую историю Европы – еще сильнее, и еще свободнее. Большое вам спасибо. Слава Украине,
- сказал глава государства.

Заметим, что во время своего обращения Владимир Зеленский поблагодарил и каждую отдельную страну, которая дала Украине зеленый свет на пути к ЕС, а именно:

  • Литву,
  • Латвию,
  • Эстонию,
  • Польшу,
  • Францию,
  • Словению,
  • Словакию,
  • Чехию,
  • Румынию,
  • Болгарию,
  • Грецию,
  • Германию,
  • Португалию,
  • Хорватию,
  • Швецию,
  • Финляндию,
  • Нидерланды,
  • Мальту,
  • Данию,
  • Люксембург,
  • Кипр,
  • Италию,
  • Испанию,
  • Бельгию,
  • Австрию,
  • Ирландию,
  • Венгрию.

Также глава государства отдельно поблагодарил за поддержку и веру в украинцев президента Европейского парламента Роберту Мецоли, президенту Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, лидерство, которое вело нас всех к этому дню.

Украина получила статус кандидата в ЕС: впереди долгий путь

  • 23 июня европейские лидеры одобрили историческое решение – Украине предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз.
  • В Украине уже внедрено около 70% европейских правил, норм и стандартов, но еще необходимо сделать важную работу по верховенству права, деолигархизации и борьбе с коррупцией.
  • Вместе с Украиной статус кандидата на вступление в Евросоюз предоставили Молдове. Грузии такой же статус кандидата не предоставили.

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Автор: Анастасія Кушпіт