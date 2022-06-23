Також він заявив, що Європа та Україна спільно відбудовуватимуть зруйновані міста після війни. Про це він сказав під час виступу перед лідерам Європи.

Вірю, що прапор Євросоюзу буде в кожному українському місті, яке ще маємо звільнити від окупації РФ. Український та європейський прапори будуть разом і тоді, коли ми будемо відбудовувати нашу державу після цієї війни – разом,

– заявив Володимир Зеленський.

Він окремо подякував саміту усіх лідерів Євросоюзу, а також гером України, які зі зброєю в руках захищають свою країну та, як зауважив президент, свободу усієї Європи.

Я дякую за те, що ви робите можливою нову історію України, нову історію Європи – ще сильнішою, і ще вільнішою. Дуже дякую вам всім. Слава Україні,

– сказав глава держави.