Верка Сердючка зажгла сцену Atlas Weekend и призналась, что плохо себя чувствовала

Украинский исполнитель-пародист Андрей Данилко, выступающий под сценическим образом Верки Сердючки, стал одним из хедлайнеров музыкального фестиваля Atlas Weekend. Певец выступил 8 июля на главной сцене мероприятия в 21:50 и собрал тысячи людей под сценой.

Минувшим вечером Верка Сердючка зажигала настроение поклонников под такие известные хиты, как "Все будет хорошо", "Дольче Габбана", "Гулянка", "Dancing Lasha Tumbai", "Любовь не трали-вали" и многие другие. Эффектное шоу, головные уборы для фанатов в виде обруча с бумажными звездами, громкая музыка и невероятная энергия Сердючки передалась всем меломанам.

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Впрочем, Сердючка в конце шоу призналась, что плохо себя чувствовала на протяжении всего выступления, поэтому извинилась перед фанатами, если что-то было не так. Несмотря на это, фанаты Сердючки были в восторге от шоу на четвертый день фестиваля:

"Лучшее выступление";

"Музыка, которая не умрет никогда!";

"Оставьте Верку хедлайнером навсегда";

"Божечки, который каааайф!!! Слышу ваши вибрации аж в Днепре";

"Все будет хорошо завтра, а сегодня было харашо!";

"Шоу, атмосфера, юмор, всеми любимые хиты – это нечто!!! Сердючка – one love";

"Мы все этого ждали, мы об этом мечтали. Мы также, как и ты, от любви погибали. Плакать не станем, телефоны отключаем. Мы сегодня гуляем, мы сегодня – фестиваль! Зажгли этот вечер вместе";

"Как атмосферно";

"Топище! Давайте ее хедом на каждый фестиваль!";

"OMG. Сердючка – ты вчера всех порвала!!! Браво, прекрасно!"

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