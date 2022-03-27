Вернем Абхазию и Южную Осетию, но идти войском не собираемся, – политик из Грузии

Россия еще в 2008 году оккупировала территорию Грузии. В стране не оставляют надежду на то, чтобы вернуть Абхазию и Южную Осетию.

Об этом рассказал Гиорги Барамидзе – член политсовета партии "Единое национальное движение". По его словам, возвращение хотят совершить не военным путем.

К теме Россия мобилизует свои силы из Грузии для участия в войне против Украины, – СМИ

Барамидзе: У каждой страны есть своя специфика

Грузинский политик отметил, что сейчас нет нужды и выгодной ситуации для деоккупации этих территорий.

Мы обязательно вернем наши территории, но должны это сделать мирным способом, потому что там все же живут люди, наши граждане. Мы не собираемся туда идти войсками,

– подчеркнул он.

В Грузии абсолютна не та ситуация, чтобы возвращать территории военным способом. Мирный способ деоккупации состоит в том, чтобы освобождать Грузию от оккупантов путем постепенной интеграции в НАТО и ЕС, считает Барамидзе.

"В Украине решается судьба не только Украины, но и Грузии, Молдовы, всей Европы и цивилизованного мира. Это наш подход. Мы полностью солидарны со всеми нашими друзьями в Украине, но у каждой страны есть своя специфика в определенный момент", – отметил политик из Грузии.

Грузинский политик прокомментировал вопрос возвращения Абхазии и Южной Осетии: смотрите видео