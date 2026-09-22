О новых поражениях рассказал президент Зеленский.
Что известно о работе СОУ?
По словам главы государства, за последние сутки произошли поражения двух НПЗ – в Башкортостане и Самарском крае государства-террористки.
К тому же были и попадания в Черном море.
Возвращаем войну туда, откуда она пришла. Приближаем мир для Украины,
– подчеркнул Зеленский.
Он также выразил благодарность украинским воинам, привлеченным к операциям за точное выполнение работы.
Президент показал кадры впечатлений: смотрите видео
Ранее мы писали о том, что украинские Силы обороны ударили по российскому объекту в Орловской области, который использовался для хранения и подготовки к запуску беспилотников. В результате атаки были уничтожены или повреждены несколько складских помещений, а также специальные пусковые установки для дронов.
В то же время, потери российской армии на фронте продолжали увеличиваться. Только за предыдущие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1230 российских военнослужащих.