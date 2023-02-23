Вернем все территории: на российских радиостанциях и в Крыму раздалось обращение Буданова
23 февраля 2023, 12:45Читати новину українською
В канун первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину на российских радиостанциях, а также в Крыму прозвучало обращение главы ГУР Буданова.
В своем обращении глава украинской разведки заверил, что временно оккупированные Крым, Донбасс и другие захваченные Россией территории вернутся домой.
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Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что сообщение Буданова прозвучало на всех крымских радиостанциях и даже на Москве и Краснодаре.
Если коротко: Украина скоро вернется, а все предатели будут ликвидированы,
– объяснил Братчук.
Обращение Буданова, которое звучало на оккупированных территориях и в России: смотрите видео