Закрываем базовые потребности: в "Повернись живым" объяснили, почему так активно помогают ТрО

Фонд "Повернись живым" и сеть АЗК "ОККО" запустили новую инициативу "ОКО ЗА ОКО 2". Она призвана решить неотложную потребность Сил территориальной обороны Украины в пехотном коллективном вооружении.

Об этом 24 Каналу заявил директор департамента стратегических инициатив фонда "Повернись живым" Иван Науменко. Он добавил, что средства, собранные в рамках этой инициативы, пойдут на покупку вооружения для каждой из 31 бригады Сил ТрО Украины

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Закроем потребность в коллективном пехотном вооружении

По его словам, этот проект – это продолжение деятельности фонда, направленное на улучшение эффективности и огневой мощи Сил ТрО. Проект "ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов" предусматривает покупку 300 минометов, 200 пулеметов и 100 гранатометов.

"Этим проектом хотим закрыть потребность в 82-мм минометах, крупнокалиберных пулеметах ДШК и станковых гранатометах калибра 40 мм. Этот проект и проект "Длинные руки ТрО" призваны закрыть всю потребность в коллективном пехотном вооружении каждой из 31 бригады", – рассказал Науменко.

Он добавил, что Силы ТрО являются самым молодым родом войск в структуре ВСУ. Их начали формировать в январе 2022 года и активно развертывать весной, в первые месяцы полномасштабного вторжения.

"Я бы не сказал, что потребности больше, чем у других родов войск, но ТрО менее вооружено. Они моложе, не являются полноценным подразделением, как сухопутные или десантно-штурмовые войска, а потому не имеют того вооружения, которое есть за штатом у других ", – добавил Науменко.

Что известно о новом проекте от "Повернись живым"

11 апреля ОККО и фонд "Повернись живым" запустили новый проект "ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов" и совместно собирают 400 миллионов гривен на закупку вооружения для всех бригад территориальной обороны в Украине.

ОККО будет перечислять по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS 95/Diesel на реализацию этого проекта. Отдельно можно задонатить и на спецсчет фонда "Повернись живым".

10 апреля стало известно, что ОККО и "Повернись живым" завершили сбор 325 миллионов гривен на 25 БПЛА "ШАРК" для Вооруженных Сил Украины.