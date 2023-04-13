Про це 24 Каналу заявив директор департаменту стратегічних ініціатив фонду "Повернись живим" Іван Науменко. Він додав, що кошти, зібрані в рамках цієї ініціативи, підуть на купівлю озброєння для кожної з 31 бригади Сил ТрО України.

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Закриємо потребу у колективному піхотному озброєнні

За його словами, цей проєкт – це продовження діяльності фонду, яке спрямоване на покращення ефективності та вогневої потужності Сил ТрО. Проєкт "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів" передбачає купівлю 300 мінометів, 200 кулеметів та 100 гранатометів.

"Цим проєктом хочемо закрити потребу в 82-мм мінометах, крупнокаліберних кулеметах ДШК та станкових гранатометах калібру 40 мм. Цей проєкт і проєкт "Довгі руки ТрО" покликані закрити усю потребу в колективному піхотному озброєнні кожної з 31 бригади ТрО в Україні", – розповів Науменко.

Він додав, що Сили ТрО є наймолодшим родом військ в структурі ЗСУ. Їх почали формувати у січні 2022 року й активно розгортати навесні, у перші місяці повномасштабного вторгнення.

"Я б не сказав, що потреби більші, ніж в інших родів військ, але ТрО менш озброєне. Вони молодші, не є повноцінним підрозділом, як сухопутні чи десантно-штурмові війська, а тому не мають того озброєння, яке є за штатом в інших", – додав Науменко.

Нагадаємо, що триває терміновий збір для бійців аеророзвідки 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха. Воїни зараз перебувають в Авдіївці, і дуже потребують приладів для виявлення окупантів.

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