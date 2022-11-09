Американцы шокированы, – в "Повернись живим" рассказали, как происходит ремонт техники

Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" приобрел для ВСУ мобильные станции ремонта броневиков Hammer, которые уже успешно выполняют задачи на поле боя.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель милитарного направления фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук. Он также объяснил, почему решили начать именно с ремонта таких авто – специалисты по ремонту таких транспортных средств были сертифицированы еще в 2017 году, фонд частично вкладывал средства именно туда, но в стационарный центр.

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Сейчас война мобильная, нам нужна быстрота и оперативность – именно мобильные станции технического обслуживания требуются, чтобы решить эту проблему.

Еще в прошлом году, а тем более сейчас, когда мы своим коллегам из-за границы показываем это достижение – американцы в шоке, что нам удается ремонтировать в таких условиях технику и что это настолько быстро и качественно,

– говорит Андрей Рымарук.

"Ни для кого не тайна, что часть этих "Хаммеров" была в употреблении раньше и нужно было их восстанавливать. Мы овладели этим и теперь нам хочется овладеть еще большим пластом международной технической помощи", — говорит руководитель милитарного направления "Повернись живим".

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По словам Рымарука, уже есть подразделения, которые прошли обучение и подготовку – они знают и умеют ремонтировать и обслуживать весь спектр материально-технической помощи. Они хотят это делать – осталось предоставить инструмент для ремонта.

Андрей Рымарук руководитель милитарного направления фонда "Вернись живым" Мне бы очень хотелось, чтобы мы к середине следующего года закрыли этот вопрос совсем. В идеале такое транспортное средство должно быть в каждой бригаде, которая сможет независимо проводить ремонт.

Точная стоимость одной такой машины по этому контракту – 358 тысяч евро, но все зависит от того, под ремонт какого оборудования мы будем готовить авто. Критическая необходимость сейчас – 23 единицы.