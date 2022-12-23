Работаем ради победы, – Зеленский обратился к украинцам уже из Киева

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев после нескольких дней зарубежных визитов. Из своего офиса на Банковой он записал короткое обращение к украинцам.

На этой неделе украинский лидер впервые с начала полномасштабного вторжения уехал за пределы государства, чтобы выступить перед Конгрессом США, встретиться президентом Джо Байденом, Анджеем Дудой и совершить ряд других важных дел. В пятницу утром, 23 декабря, стало известно, что Зеленский уже находится в своем офисе на Банковой.

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"Телефоны уже работают"

В своем коротеньком обращении менее чем на минуту Зеленский отметил, что уже в своем родном кабинете и работает ради победы.

Доброе утро всем! Желаю всем здоровья. Слышите, у нас уже работают телефоны. Я в кабинете. Работаем ради победы. Всем хороший день. Всех победим,

– лаконично сказал глава государства в обращении.

Зеленский уже в офисе на Банковой после визита за границу: смотрите видео

Очевидно, что это короткое обращение глава нашего государства записал для того, чтобы опровергнуть фейки вражеской пропаганды, которая накануне уверяла, что украинский лидер навсегда покинул государство. На самом деле, всем известно, что диктатор Путин – как раз тот президент, который целыми днями прячется в Бункере от собственного народа и боится появляться на людях. Кстати, вражеская "журналистка" Скабеева предлагала во время визита Зеленского за границу снова "брать Киев", пока там нет главы нашего государства.

Зачем Зеленский покидал Украину

Чтобы не говорили кремлевские пропагандисты, но факт остается фактом – украинский президент уже дома и выполняет свои обязанности. А на 2 дня он вынужден был покинуть государство, чтобы выполнить важную дипломатическую миссию. Собственно, выступление Зеленского в парламенте Соединенных Штатов Америки эксперты назвали историческим, а встреча с президентом Байденом показала, что Вашингтон в дальнейшем будет твердо поддерживать Киев в войне с террористическим государством Россией.