Вернулся с фронта и приступил к работе: погибший в ДТП во Львовской области машинист УЗ был ветераном
- Машинист Укрзализныци, погибший в ДТП на Львовщине, был ветераном и управлял поездом Киев – Ужгород.
- Авария произошла из-за автокрана, который выехал на железнодорожный переезд несмотря на работающую сигнализацию, что повлекло столкновение с поездом.
Машинист, который погиб во время трагедии на Львовщине, был ветераном. Он вел поезд Киев – Ужгород.
Об этом официально заявили в Укрзализныце. Соответствующее сообщение опубликовал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.
Что известно о погибшем машинисте?
Речь об аварии с поездом Киев – Ужгород, которая произошла на Львовщине 1 мая.
Погибший машинист – наш ветеран. Вернулся с фронта, приступил к работе. И погиб от такого подлого действия очередного любителя проскочить "на авось",
– написал Александр Перцовский.
Врачи, которые были в поезде, пытались спасти машиниста, но шансов не было.
Помощник машиниста и сам водитель – в больнице. Среди пассажиров и поездной бригады травмированных нет.
Чиновник выложил фото ужасного ДТП.
Последствия аварии с поездом на Львовщине / Фото со страницы Александра Перцовского
"И это не вражеский дрон... это очередной горе-водитель выехал на переезд сегодня утром на Львовщине. Несмотря на работающую сигнализацию. Автокран", – подчеркнул он.
Укрзализныця будет всеми силами добиваться огласки, справедливости и максимально жесткого показательного наказания.
Перечитайте правила движения через железнодорожные переезды уже сегодня, пожалуйста. Мы слишком много теряем жизней из-за войны – крайне горько хоронить коллег и из-за такой преступной убийственной неосмотрительности,
– подчеркнул Перцовский.
Правила поведения на железнодорожных объектах / Фото с сайта Бершадского городского совета
Коротко об аварии с поездом Киев – Ужгород
- Первым о ней написал журналист Виталий Глагола утром 1 мая. Он привел данные, что поезд столкнулся с автокраном во время пересечения железнодорожного переезда в районе села Любинцы, вблизи Стрыя.
- В результате удара локомотив сошел с рельсов. Впрочем, в заметке Глаголы сказано, что водитель автокрана погиб – а это опроверг Перцовский.
Фото автокрана, который столкнулся с поездом / Фото Виталия Глаголы
Какие правила движения через железнодорожные переезды?
Они существуют как для пешеходов, так и для автомобилистов.
Например, запрещено переходить и переезжать железнодорожные пути при закрытом положении шлагбаума или при красном свете светофора и звуковом сигнале переездной сигнализации. Еще нельзя пролезать под закрытым шлагбаумом на железнодорожном переезде, а также выходить на переезд, когда шлагбаум начинает закрываться.
С полным списком правил можно ознакомиться на сайте УЗ. Добавим, что эти правила безопасности изучают в начальной школе в рамках предмета "Я исследую мир".