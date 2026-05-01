Вернулся с фронта и приступил к работе: погибший в ДТП во Львовской области машинист УЗ был ветераном

Машинист, который погиб во время трагедии на Львовщине, был ветераном. Он вел поезд Киев – Ужгород.

Об этом официально заявили в Укрзализныце. Соответствующее сообщение опубликовал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Что известно о погибшем машинисте?

Речь об аварии с поездом Киев – Ужгород, которая произошла на Львовщине 1 мая.

Погибший машинист – наш ветеран. Вернулся с фронта, приступил к работе. И погиб от такого подлого действия очередного любителя проскочить "на авось",

– написал Александр Перцовский.

Врачи, которые были в поезде, пытались спасти машиниста, но шансов не было.

Помощник машиниста и сам водитель – в больнице. Среди пассажиров и поездной бригады травмированных нет.

Чиновник выложил фото ужасного ДТП.



Последствия аварии с поездом на Львовщине / Фото со страницы Александра Перцовского

"И это не вражеский дрон... это очередной горе-водитель выехал на переезд сегодня утром на Львовщине. Несмотря на работающую сигнализацию. Автокран", – подчеркнул он.

Укрзализныця будет всеми силами добиваться огласки, справедливости и максимально жесткого показательного наказания.

Перечитайте правила движения через железнодорожные переезды уже сегодня, пожалуйста. Мы слишком много теряем жизней из-за войны – крайне горько хоронить коллег и из-за такой преступной убийственной неосмотрительности,

– подчеркнул Перцовский.



Правила поведения на железнодорожных объектах / Фото с сайта Бершадского городского совета

Коротко об аварии с поездом Киев – Ужгород

Первым о ней написал журналист Виталий Глагола утром 1 мая. Он привел данные, что поезд столкнулся с автокраном во время пересечения железнодорожного переезда в районе села Любинцы, вблизи Стрыя.

В результате удара локомотив сошел с рельсов. Впрочем, в заметке Глаголы сказано, что водитель автокрана погиб – а это опроверг Перцовский.



Фото автокрана, который столкнулся с поездом / Фото Виталия Глаголы

Какие правила движения через железнодорожные переезды?

Они существуют как для пешеходов, так и для автомобилистов.

Например, запрещено переходить и переезжать железнодорожные пути при закрытом положении шлагбаума или при красном свете светофора и звуковом сигнале переездной сигнализации. Еще нельзя пролезать под закрытым шлагбаумом на железнодорожном переезде, а также выходить на переезд, когда шлагбаум начинает закрываться.

С полным списком правил можно ознакомиться на сайте УЗ. Добавим, что эти правила безопасности изучают в начальной школе в рамках предмета "Я исследую мир".