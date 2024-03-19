Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил 24 Каналу, что Китай будет вести себя крайне осторожно, изучая имеющуюся ситуацию.

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Что означает поведение Китая

Подоляк отметил, что Китай сейчас ищет свое новое место. И это будет глобальное место, потому что Россия его уже потеряла, а оно не может оставаться свободным.

Конечно, Китай претендует сегодня на определенное политическое лидерство глобального типа,

– сказал советник главы ОП.

Пекин очень осторожно себя ведет, изучая имеющиеся диспозиции.

По его словам, Китай сейчас понимает, что с точки зрения влияния на глобальные процессы он намного больше России. И он не может быть партнером "карликовой страны". Ведь Россия постепенно будет падать все ниже и ниже.

Как Украине работать с Китаем

Советник руководителя ОП считает, что нужно работать с Китаем, объясняя, почему ему выгодно дистанцироваться от России. Ведь китайская стратегия рассчитывается на 10 – 50 лет, а не так, как живет Путин – здесь и сейчас.

Китаю надо четко осознать, что он гораздо больше и может претендовать на совсем другие роли,

– заявил Подоляк.

Он констатировал, что Китай продолжает свою осторожную политику – стабильно занимает нейтральную позицию. Нам же надо объяснять свою. Поэтому желательно было бы, чтобы Пекин на разном уровне участвовал в саммитах и встречах.

Подоляк добавил, что это нужно делать, чтобы нейтральная позиция Китая была как минимум пролонгирована, как максимум – чтобы Пекин начинал кулуарно давить на Россию, объясняя, что мир не может существовать, когда правил не существует.

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