Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив 24 Каналу, що Китай поводитиметься вкрай обережно, вивчаючи наявну ситуацію.
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Що означає поведінка Китаю
Подоляк зазначив, що Китай нині шукає своє нове місце. І це буде глобальне місце, тому що Росія його уже втратила, а воно не може залишатися вільним.
Звичайно, Китай претендує сьогодні на певне політичне лідерство глобального типу,
– сказав радник керівника ОП.
Пекін дуже обережно себе поводить, вивчаючи диспозиції, які нині є.
За його словами, Китай зараз розуміє, що з погляду впливу на глобальні процеси він є набагато більшим за Росію. І він не може бути партнером "карликової країни". Адже Росія поступово падатиме все нижче й нижче.
Як Україні працювати з Китаєм
Радник керівника ОП вважає, що потрібно працювати з Китаєм, пояснюючи, чому йому вигідно дистанціюватися від Росії. Адже китайська стратегія розраховується на 10 – 50 років, а не так, як живе Путін – тут і зараз.
Китаю треба чітко усвідомити, що він набагато більший і може претендувати на зовсім інші ролі,
– заявив Подоляк.
Він констатував, що Китай продовжує свою обережну політику – стабільно займає нейтральну позицію. Нам же треба пояснювати свою. Тому бажано було б, аби Пекін на різному рівні брав участь у самітах та зустрічах.
Подоляк додав, що це потрібно робити, щоб нейтральна позиція Китаю була як мінімум пролонгована, як максимум – аби Пекін починав кулуарно тиснути на Росію, пояснюючи, що світ не може існувати, коли правил не існує.
Більше про позицію Китаю щодо війни в Україні
- На початку березня спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідав Москву в рамках турне щодо врегулювання "воєнного конфлікту". Після цього посланець Пекіна заявив, що є лише один спосіб досягти миру.
- 7 березня делегація з КНР завітала до Києва. Під час візиту китайцям продемонстрували зразки уламків збитої ракети виробництва КНДР. Також їм розповіли про ситуацію з ядерною та радіаційною безпекою.
- Загалом останнім часом Китай і Туреччина активізували зусилля щодо створення переговорних платформ щодо російсько-української війни. В Інституті вивчення війни зауважують, що Росія намагається використати ці ініціативи на свою користь.