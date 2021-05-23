Предполагаемая остановка "Северного потока-2": в чем опасность скандального проекта Кремля

Верховная Рада приняла обращение к Конгрессу США с призывом остановить "Северный поток-2". Говорится о введении санкций в отношении директора и компании, которая его сводит.

Украинские нардепы надеются на поддержку американских конгрессменов. На кону – национальная безопасность государства.

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Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что соответствующий вопрос является не только финансовым, хотя говорится о нескольких миллиардах в год, которые Украина будет терять, это в первую очередь страхование для того, чтобы Россия дальше не совершала нападения на территорию Украины.

"К сожалению, отказ от газотранспортной системы Украины может очень сильно повлиять и на нашу национальную безопасность", – пояснил политик.

Администрация Байдена отказалась от санкций

В то же время шансов на остановку строительства "Северного потока-2" все меньше. Администрация Белого Дома отказалась от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG и его председателя Маттиаса Варнинга, который является близким другом Владимира Путина.

В Госдепартаменте объяснили это национальными интересами. Однако немецкие СМИ отметили, что такое решение связано с тем, что Джо Байден пытается восстановить нормальные отношения с Ангелой Меркель, которые испортил его предшественник Дональд Трамп.

Я думаю, администрация Байдена пошла на определенные уступки немецкой власти, канцлеру Меркель. Не русским (пошли на уступки – 24 канал), не Путину, а именно немцам,

– сказал социолог Игорь Эйдман.

Россия может повлиять на европейские политические элиты

Впрочем, в Белом Доме продолжают выступать против "Северного потока-2". Они хорошо понимают, что это не коммерческий проект, как его называют в Берлине, а геополитический. Россия через газопровод сможет влиять на европейские политические элиты, на немецкие частности. Хорошо это понимают и в Украине.

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"Я считаю, что это будет проигрыш США. Я считаю, что это будет проигрыш лично президента Байдена. Я говорю откровенно, почему это будет серьезная геополитическая победа России и новое перераспределение сил и влияния", – отмечал Владимир Зеленский.

Однако выбирая между "Северным потоком-2" и налаживанием отношений с Европой, администрация Байдена сделала ставку на второе.



У Байдена сделали ставку на налаживание отношений с Европой / Фото The New York Times

Поэтому на требование закона о противодействии противникам США Белый дом ввел санкции только в отношении четырех российских судов, которые касаются возведения последнего звена газопровода. Эксперты убеждены, что это не остановит "Северный поток-2".

"Мы считаем, что это – геополитический проект, который угрожает европейской энергобезопасности, а также безопасности Украины и Восточного фланга НАТО, союзникам и партнерам. Мы предприняли ряд шагов в последние дни, чтобы на это четко указать", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки .

В Германии могут противодействовать "Северному потоку-2"

Единственная надежда на немецких "Зеленых", эта политсила стремительно набирает обороты в Германии. Ее уже поддерживают 28% немцев, а в правящей ХДС/ХСС – только 21%.



Проект России может угрожать европейской энергобезопасности / Фото EPA

Выборы в Бундестаг запланированы на сентябрь 2021 и вполне вероятно, что новым канцлером Германии станет лидер "Зеленых" Анналена Бербок. Она устойчива в своем намерении остановить строительство "Северного потока-2".

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Россия начала строить газопровод, чтобы поставлять газ в Европу в обход украинской газотранспортной системы. Если его таки достроят, то государство будет терять несколько миллиардов долларов ежегодно.