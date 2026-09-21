Об этом сообщает проект "Телевидение Торонто".

Правда ли, что Людмила Янукович могла умереть?

В ходе исследования цифровых следов семьи беглого экс-президента журналисты обнаружили мобильный номер, который использовался для входа на российский портал "Госуслуги".

Проверив контакт в специализированных реестрах, расследователи выяснили, что с середины июня 2026 года по этому номеру зафиксирована особая отметка.

Мы нашли телефон, который Людмила Янукович использовала на портале "Госуслуги". С 19 июня 2026 года он указан как номер умершего человека. Поэтому, возможно, ее уже нет,

– говорится в материале расследователей.

В то же время авторы расследования подчеркивают, что изменение статуса номера в реестрах может служить лишь косвенным доказательством. На данный момент никаких других официальных или документальных подтверждений факта смерти нет.

Людмила Янукович годами избегала публичности

После бегства Виктора Януковича из Украины в 2014 году его бывшая супруга выехала за пределы страны и полностью прекратила любую публичную деятельность.

Бывшие супруги прожили в официальном браке более четырех десятилетий, однако их пути окончательно разошлись в эмиграции. В 2017 году Виктор и Людмила Януковичи официально оформили развод после 45 лет совместной жизни.

Наибольшую известность в Украине бывшая супруга экс-президента приобрела во время событий Оранжевой революции 2004 года благодаря своему выступлению в Донецке о "проткнутых апельсинах".

Кстати, сам Янукович, согласно информации следователей, может проживать в новом "Межигорье" под вымышленным именем.