Вероятно, таки прилетело по местам дислокации оккупантов: детали атаки на Крым

Утром 1 ноября российские оккупанты заявили о ракетной атаке на Крымский полуостров. Похоже, что у россиян проблемы – могло быть поражено место базирования оккупантов.

Очевидцы сообщали, что в Геническе в направлении мест вероятных прилетов помчались быстрые и пожарные машины. Свидетельства местных жителей опубликовал телеграмм-канал Крымский ветер.

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Атака сегодня была успешной: места размещения военных России, по меньшей мере, в двух захваченных курортных заведениях на Арабатской стрелке поражены, вероятно, ракетными ударами,

– говорится в сообщении.

Куда могло прилететь

Предварительно есть попадание в две базы отдыха в селе Стрелковое Херсонской области, где разместились оккупационные войска.

"Ракеты попали в две базы отдыха – пансионат "Юный" и "Голубое пламя" в селе Стрелковом. Эти детские здравницы были увлечены рашистами и там находятся их "расположения", – говорят жители Генического общества.

Ракеты над Крымом