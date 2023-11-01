Вероятно, таки прилетело по местам дислокации оккупантов: детали атаки на Крым
Утром 1 ноября российские оккупанты заявили о ракетной атаке на Крымский полуостров. Похоже, что у россиян проблемы – могло быть поражено место базирования оккупантов.
Очевидцы сообщали, что в Геническе в направлении мест вероятных прилетов помчались быстрые и пожарные машины. Свидетельства местных жителей опубликовал телеграмм-канал Крымский ветер.
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Атака сегодня была успешной: места размещения военных России, по меньшей мере, в двух захваченных курортных заведениях на Арабатской стрелке поражены, вероятно, ракетными ударами,
– говорится в сообщении.
Куда могло прилететь
Предварительно есть попадание в две базы отдыха в селе Стрелковое Херсонской области, где разместились оккупационные войска.
"Ракеты попали в две базы отдыха – пансионат "Юный" и "Голубое пламя" в селе Стрелковом. Эти детские здравницы были увлечены рашистами и там находятся их "расположения", – говорят жители Генического общества.
Ракеты над Крымом
- Так называемый "губернатор" оккупационных властей России в Севастополе Михаил Развожаев около 11:00 заявил об использовании дымового занавеса в районе Севастопольской бухты.
- Местные телеграмм-каналы сообщали о движении ракет со стороны Генического района из-за Арабатской стрелки в сторону Крыма.
- Заметим, что атака в Крыму продолжалась более 2 часов. А над Арабатской стрелкой тоже летали неизвестные дроны.